Польше и Украине предрекли газовый голод без России

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 8 апреля посетил Киев с внеплановым визитом. Обострившаяся ситуация в Донбассе сближает Варшаву и Киев не только в политическом плане, но и в экономическом. Украина уже отказалась от использования российского газа, Польша собирается сделать это после 2022 года. В США считают, что это создаёт дополнительные возможности для интеграции газовых рынков двух стран. Но неподготовленность инфраструктуры в итоге может вылиться в дефицит топлива в обоих государствах.

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Украина и Польша должны сильнее интегрировать свои газовые рынки, считают в американском агентстве USAID. Согласно его докладу, это станет возможным после того, как Варшава откажется от закупок российского газа в 2023 году. Однако транспортная инфраструктура и законодательство обеих стран к этому не готовы.

Так, польские законы запрещают выдачу лицензий на торговлю на внутреннем газовом рынке украинским компаниям. Это означает, что фирмы, желающие выйти на рынок республики, должны будут создать дочернюю компанию в Польше или в другой стране Европейской экономической зоны.

Кроме того, пропускная способность на границе Польши и Украины не соответствует возросшему спросу. С 2010-го по 2019-й потребление газа польской стороной увеличилось с 16,2 млрд кубометров до 20,4 млрд кубометров ежегодно. Спрос на газ в стране будет расти и дальше из-за обязательств Варшавы постепенно отказаться от угля, который сегодня составляет около 45% в её энергобалансе. Это требование было озвучено руководством Евросоюза , который стремится перевести свою экономику на более чистые источники энергии.

В то же время долю российского трубопроводного газа в своих закупках Польше удалось снизить только до 60% в 2019 году. Это создаёт опасность возникновения дефицита после 2022 года, который Украина не сможет восполнить из-за недостаточных пропускных мощностей. Трансграничная пропускная способность Украины составляет 4,7 млрд кубометров в год. USAID рассчитывает, что модернизация инфраструктуры может увеличить её до 6 млрд кубометров. Но соответствующих планов пока что ни с польской, ни с украинской стороны не наблюдается.

Отсутствие надёжных мощностей поставок из Польши в Украину представляет угрозу для обеих стран и ограничивает возможность организации поставок газа в случае чрезвычайной ситуации, — подчёркнуто в докладе USAID.

Прекращение закупок российского газа Польшей может иметь побочные эффекты и для Украины. Киев прекратил прямые закупки топлива из России после потери Крыма и начала войны в Донбассе. Но российский газ всё равно попадает в страну — Польша экспортирует часть закупленных ею объёмов на Украину, через которую проходит транзит. Так что после 2022 года дефицит может возникнуть и на украинском газовом рынке.

Американское агентство особенно интересует транспортировка газа из Польши на Украину, так как Варшава уже располагает терминалами для приёма танкеров со сжиженным природным газом (СПГ). Углубление интеграции газовых рынков сулит Америке возможность расширения поставок и на Украину, особенно в свете того, что она располагает самыми большими в Европе газовыми хранилищами. Если Польша и Украина последуют рекомендациям USAID, они могут стать восточноевропейским энергетическим хабом, обеспечивающим проникновение американского СПГ в другие страны континента.

Из-за усилий европейцев по диверсификации импорта доля российского газа в общем потреблении, как ожидается, будет падать, а роль сжиженного газа — возрастать, — прогнозирует USAID. — Соединённые Штаты таким образом сохранят свои лидерские позиции в поставках СПГ в Европу.

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

У Украины собственная газовая добыча, но объёмы производства недостаточны, и все попытки украинцев полностью обеспечить себя за счёт внутренних ресурсов проваливались. Как мы помним, были ожидания по сланцам в ряде регионов и в Польше, и в Украине, но в итоге эта история оказалась неким «хайпом», и все буровые работы были свёрнуты. Поэтому полагаю, что без сторонних поступлений энергоресурсов полякам и украинцам не обойтись. Они могут закрывать брешь за счёт СПГ, но в основном это трубопроводы. Есть проект Baltic Pipe, но как он будет работать — это вопрос.