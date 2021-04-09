Газовый голод: Эксперт оценил перспективы Украины и Польши без топлива из РФ

Украина и Польша должны сильнее интегрировать свои газовые рынки, считают в американском агентстве USAID. Согласно его докладу, это станет возможным после того, как Варшава откажется от закупок российского газа в 2023 году. Однако транспортная инфраструктура и законодательство обеих стран к этому не готовы

Так, польские законы запрещают выдачу лицензий на торговлю на внутреннем газовом рынке украинским компаниям. Это означает, что фирмы, желающие выйти на рынок республики, должны будут создать дочернюю компанию в Польше или в другой стране Европейской экономической зоны.

Кроме того, пропускная способность на границе Польши и Украины не соответствует возросшему спросу. С 2010-го по 2019-й потребление газа польской стороной увеличилось с 16,2 млрд кубометров до 20,4 млрд кубометров ежегодно. Спрос на газ в стране будет расти и дальше из-за обязательств Варшавы постепенно отказаться от угля, который сегодня составляет около 45% в её энергобалансе. Это требование было озвучено руководством Евросоюза , который стремится перевести свою экономику на более чистые источники энергии.

«Отсутствие надёжных мощностей поставок из Польши на Украину представляет угрозу для обеих стран и ограничивает возможность организации поставок газа в случае чрезвычайной ситуации», — подчёркнуто в докладе USAID.

Прекращение закупок российского газа Польшей может иметь побочные эффекты и для Украины. Киев прекратил прямые закупки топлива из России после потери Крыма и начала войны в Донбассе. Но российский газ всё равно попадает в страну — Польша экспортирует часть закупленных ею объёмов на Украину, через которую проходит транзит. Так что после 2022 года дефицит может возникнуть и на украинском газовом рынке.

Американское агентство особенно интересует транспортировка газа из Польши на Украину, так как Варшава уже располагает терминалами для приёма танкеров со сжиженным природным газом (СПГ). Углубление интеграции газовых рынков сулит Америке возможность расширения поставок и на Украину, особенно в свете того, что она располагает самыми большими в Европе газовыми хранилищами. Если Польша и Украина последуют рекомендациям USAID, они могут стать восточноевропейским энергетическим хабом, обеспечивающим проникновение американского СПГ в другие страны континента.

Из-за усилий европейцев по диверсификации импорта доля российского газа в общем потреблении, как ожидается, будет падать, а роль сжиженного газа — возрастать, — прогнозирует USAID. — Соединённые Штаты, таким образом, сохранят свои лидерские позиции в поставках СПГ в Европу.

«У Украины собственная газовая добыча, но объёмы производства недостаточны, и все попытки украинцев полностью обеспечить себя за счёт внутренних ресурсов проваливались. Как мы помним, были ожидания по сланцам в ряде регионов и в Польше, и в Украине, но в итоге эта история оказалась неким хайпом и все буровые работы были свёрнуты. Поэтому полагаю, что без сторонних поступлений энергоресурсов полякам и украинцам не обойтись. Они могут закрывать брешь за счёт СПГ, но в основном это трубопроводы. Есть проект Baltic Pipe, но как он будет работать — это вопрос».

"Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, который посетил Украину со срочным визитом <...>. Кулеба подробно проинформировал Рау относительно систематического обострения Россией ситуации с безопасностью на неподконтрольных территориях Украины, стягивания российских войск к границам Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Рау "выразил обеспокоенность действиями России" и заверил, что Польша поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. По данным украинского МИД, "стороны также обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности, в контексте реализации проекта "Северный поток - 2". Кроме того, собеседники обменялись мнениями по проблематике углубления военно-политического сотрудничества, трансграничных и приграничных связей, вопросам сохранения культурно-исторического наследия, а также противодействия последствиям пандемии COVID-19. В МИД Украины сообщили, что Польша выразила поддержку курса Киева на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО

Украине грозит прекращение транзита газа через ее территорию и рост тарифов на топливо для населения, заявили «Главреду» опрошенные эксперты. Спцеиалисты в области энергетики подчеркнули, что «Газпром» продолжает снижать поставки газа через Украину в страны Евросоюза, отправляя топливо в обход украинской газотранспортной системы (ГТС).

Украина уже лишилась транзита газа в Румынию, и рискует лишиться транзита в Венгрию и другие страны. Гендиректор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон подчеркнул, что поставки газа в Венгрию через «Турецкий поток» приведут к потере 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно.

После ввода в строй «Северного потока-2» потребность стран Европы и самой России в транзите газа через Украину может исчезнуть. С этих пор украинская ГТС будет использоваться лишь как резервная система, отмечает эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский

Украина до 2019 года проводила до 90 млрд куб метров газа, и получала за это 2,5 млрд долларов, в 2020 году за 65 млрд куб транзита заработали около 2 млрд долларов, и если транзит сократится до 20-30 млрд, Украина сможет заработать максимум 1 млрд долларов. Такие расчеты провел сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук