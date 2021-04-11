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Экономист заявила о серьезном риске девальвации рубля

Ura.Ru
1 час назад
Рубль может ждать девальвация из-за высоких рисков оттока капиталов из России. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова.
Экономист заявила о серьезном риске девальвации рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Позитивное воздействие на рубль динамики рынка нефти нивелируется санкционными рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок», — рассказала Степанова агентству «Прайм».
Кроме того, существует риск третьей волны коронавируса, а из-за плохой ситуации в геополитике высок риск ухода капиталов из РФ. Все это серьезно способствует девальвации национальной валюты, считает экономист. Девальвация может стать реакцией властей на снижение темпов роста экономики, уточнила Степанова.
Впрочем, в ближайший год значительного ухудшения курса рубля не предвидится. Коридор его колебания «в моменте» составит от 73 до 80 рублей за доллар. Однако позитивные факторы для укрепления рубля носят краткосрочный характер и показывают себя слабее, чем негативные.
Ранее специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий Инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко объяснил, когда стоит менять доллары на рубли. Он уверен, при нынешних обстоятельствах это будет невыгодно.
Экономика,Диана Степанова,
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