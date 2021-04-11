Экономист заявила о серьезном риске девальвации рубля

Рубль может ждать девальвация из-за высоких рисков оттока капиталов из России. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова

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«Позитивное воздействие на рубль динамики рынка нефти нивелируется санкционными рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок», — рассказала Степанова агентству «Прайм».

Кроме того, существует риск третьей волны коронавируса, а из-за плохой ситуации в геополитике высок риск ухода капиталов из РФ. Все это серьезно способствует девальвации национальной валюты, считает экономист. Девальвация может стать реакцией властей на снижение темпов роста экономики, уточнила Степанова.

Впрочем, в ближайший год значительного ухудшения курса рубля не предвидится. Коридор его колебания «в моменте» составит от 73 до 80 рублей за доллар. Однако позитивные факторы для укрепления рубля носят краткосрочный характер и показывают себя слабее, чем негативные.