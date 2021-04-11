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Эксперт: России грозит девальвация рубля

Майк Габриелян
2 часа назад
Негативные факторы для рубля преобладают над позитивными. В худшем варианте России грозит отток капиталов и девальвация рубля. Такого мнения придерживается доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Диана Степанова. Её цитирует «Прайм».
Эксперт: рубль оказался под серьезной угрозой девальвации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Позитивное воздействие на рубль динамики рынка нефти нивелируется санкционными рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок», - сказала эксперт.
По её мнению, геополитические риски в ближайшие месяцы буду нарастать. Запад не отказывается от санкций и антироссийских мер. Это может привести к сложной экономической ситуации в стране и рискам оттока капитала.
«Поэтому на укрепление курса рубля сложно рассчитывать», - считает финансист.
Степанова также указывает на угрозу третьей волны пандемии и мировой кризис.
Все эти негативные факторы могут привести к девальвации нацвалюты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экономисты объяснили, почему неизбежна девальвация украинской гривны.
Экономика,Диана Степанова,
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