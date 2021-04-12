МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в ОСК) не может достроить многофункциональное аварийно-спасательное судно "Керченский пролив" из-за санкций. У верфи возникли сложности с проведением необходимой работы с пропульсивным оборудованием Rolls-Royce и системами Kongsberg, так как в Европе отказались из-за санкций работать с предприятием, сообщает в понедельник газета " Коммерсантъ " со ссылкой на источники.

Оборудование пригодно для работы, но необходим небольшой ремонт из-за срока хранения, сообщили изданию источники в отрасли. Например, нужно на винторулевых колонках заменить резиновые прокладки. Собеседник газеты пояснил, что к таким работам можно было бы привлечь азиатские компании, но ОСК необходимы гарантийный срок и проведение обслуживания. Источники "Коммерсанта" считают, что найти подрядчиков не удастся, поэтому придется закупать новое оборудование. Оно может обойтись не менее чем в 1 млрд руб.

По данным газеты, корпорация будет вынуждена продлевать сроки сдачи и просить дополнительное финансирование. Источник издания, знакомый с ситуацией, считает, что сейчас о замене оборудования говорить преждевременно, корпорация ищет организации по наладке имеющегося оборудования. При этом он отметил, что, скорее всего, сроки сдачи судна будут переноситься.

Другие два собеседника газеты утверждают, что заказчик судна не "возлагает надежд на его введение в эксплуатацию в ближайшее время". Один из них не уверен, что ОСК предоставят из бюджета еще 1 млрд рублей, поэтому проект может быть заморожен.