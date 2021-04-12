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В США цифровой юань сочли угрозой для доллара

Лера Букина
1 час назад
Администрация Джозефа Байдена собирает данные о намерениях Китая по использованию цифрового юаня. При этом некоторые американские официальные лица считают, что Пекин с помощью своей цифровой валюты попытается снизить роль доллара в мире, передает Bloomberg.
В США цифровой юань сочли угрозой для доллара
Фото: ReutersReuters
Сотрудники Минфина, Госдепа, Пентагона и Совета нацбезопасности при Белом доме пытаются «понять, какие могут быть последствия» от применения цифрового юаня.
США волнует, каким образом будет распространяться китайская цифровая валюта, и можно ли будет с ее помощью обойти американские санкции.
Один из ключевых вопросов для Вашингтона - последствия для мировой финансовой системы от распространения цифровой валюты Китая.
Вместе с этим США в настоящее время не рассматривает меры противодействия угрозам со стороны цифрового юаня.
В то же время Вашингтон повысил интерес к вопросу создания цифрового доллара. Конгрессмены ранее обратились к председателю ФРС Джерому Пауэллу и главе Минфина Джанет Йеллен с запросом дополнительной информации об этой возможности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цифровой рубль назвали способным победить гегемонию доллара.
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