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Россия готова разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

Лера Букина
2 часа назад
Правительство одобрило предложение денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Россия готова разорвать налоговое соглашение с Нидерландами
Фото: ТАССТАСС
Данный законопроект внесен в Госдуму.
«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения», — говорится в сообщении.
Документ действовал с 1996 года. При завершении денонсации соглашение прекратит применяться с 1 января 2022 года.
Минфин России ранее предлагал Нидерландам условия по пересмотру налоговых соглашений, по аналогии с теми, что были успешно согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой. Но Нидерланды настаивали на том, чтобы сохранить каналы вывода доходов из России в пользу структур без реального экономического присутствия в Нидерландах.
По данным Минфина, только в 2017–2019 годах объем выведенных из России в Нидерланды средств через выплаты процентов и дивидендов достигал более 1,2 трлн рублей.
Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета в офшорах. Нидерланды были против и настаивали на дополнительных льготах для крупного бизнеса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия договорилась о пересмотре налоговых соглашений с 34 странами.
Экономика,Михаил Мишустин,Госдума,Минфин,Правительство РФ,
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