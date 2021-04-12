Россия готова разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

Правительство одобрило предложение денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

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Данный законопроект внесен в Госдуму

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения», — говорится в сообщении.

Документ действовал с 1996 года. При завершении денонсации соглашение прекратит применяться с 1 января 2022 года.

Минфин России ранее предлагал Нидерландам условия по пересмотру налоговых соглашений, по аналогии с теми, что были успешно согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой. Но Нидерланды настаивали на том, чтобы сохранить каналы вывода доходов из России в пользу структур без реального экономического присутствия в Нидерландах.

По данным Минфина, только в 2017–2019 годах объем выведенных из России в Нидерланды средств через выплаты процентов и дивидендов достигал более 1,2 трлн рублей.

Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета в офшорах. Нидерланды были против и настаивали на дополнительных льготах для крупного бизнеса.