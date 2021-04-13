Курс доллара: рубль подготовил сюрприз на конец апреля

По мнению Купцикевича, в ближайшие недели российская валюта должна вернуться в коридор 73-77 рублей за доллар и начать двигаться к его нижней границе. Если ситуация на валютном рынке начнет развиваться по этому сценарию, доллар к майским праздникам подешевеет до 70 рублей.
Сейчас, по словам Купцикевича, рубль довольно эффективно противостоит давлению, которое на него оказывают новости о санкции. И, хотя курсы остаются высокими, покупки на российском долговом рынке стали происходить активнее. Аналитик отметил, что у инвесторов снова появилась уверенность в российских активах.
Неделя началась с попытки доллара выйти на новый уровень к рублю, но «американцу» не удалось развить наступление, подчеркнул Купцикевич.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи
в понедельник, 12 апреля, курс доллара рос на две копейки, до 77,42 рубля. Евро подорожал на 2,75 копейки и стоил 92,17 рубля.