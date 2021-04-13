Курс доллара: рубль подготовил сюрприз на конец апреля

Эксперт FxPro Александр Купцикевич считает, что курс доллара упадет до 70 рублей к концу апреля, так как экономика России продолжит расти, а ЦБ будет вести жесткую монетарную политику. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению Купцикевича, в ближайшие недели российская валюта должна вернуться в коридор 73-77 рублей за доллар и начать двигаться к его нижней границе. Если ситуация на валютном рынке начнет развиваться по этому сценарию, доллар к майским праздникам подешевеет до 70 рублей.

Сейчас, по словам Купцикевича, рубль довольно эффективно противостоит давлению, которое на него оказывают новости о санкции. И, хотя курсы остаются высокими, покупки на российском долговом рынке стали происходить активнее. Аналитик отметил, что у инвесторов снова появилась уверенность в российских активах.

Неделя началась с попытки доллара выйти на новый уровень к рублю, но «американцу» не удалось развить наступление, подчеркнул Купцикевич.