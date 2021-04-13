Кремль допустил отключение России от западных платежных систем

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», глава ведущей фракции Европарламента
Европейской народной партии Манфред Вебер
призвал ужесточить санкции против России в случае эскалации конфликта в Донбассе или ухудшения состояния здоровья Алексея Навального
(является учредителем Фонда борьбы с коррупцией
— ФБК, включенного Минюстом
в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В числе возможных мер он назвал отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.