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Кремль допустил отключение России от западных платежных систем

Артём Кульша
47 минут назад
Нельзя исключать ограничения пользования платежными системами Visa и Mastercard в России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Кремль допустил отключение России от западных платежных систем
Фото: ТАССТАСС
«Мы можем с уверенностью констатировать одно — что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств. Эти ограничения проявляются в самых разных формах. Это достаточно непредсказуемый процесс», — заявил он.
Официальный представитель Кремля назвал создание финансовых систем, способных заменить зарубежные аналоги, — лучшим способом хеджирования санкционных рисков. Также он выразил уверенность, что в будущем российская платежная система «Мир» получит глобальное распространение.
«Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла», — констатировал Песков.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ужесточить санкции против России в случае эскалации конфликта в Донбассе или ухудшения состояния здоровья Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В числе возможных мер он назвал отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Экономика,Личный счет,Манфред Вебер,Алексей Навальный,Дмитрий Песков,Visa,Минюст РФ,Фонд борьбы с коррупцией,Европарламент,
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