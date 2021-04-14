Дефицит лекарств может возникнуть в России

Новое правило «второй лишний» может привести к дефициту лекарств на отечественном рынке, считают главные фармобъединения и общественные организации страны.

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Они направили в правительство письмо с предупреждением о грядущих проблемах, сообщила газета «Известия».

Суть нового закона состоит в том, что на аукционы преимущество отдадут тем компаниям, которые имеют производство полного цикла на территории ЕАЭС . Инициативу ранее озвучил Минпромторг

Эксперты, опрошенные изданием, не совсем согласны с выводами фармобъединений. Они отмечают, что новое правило поможет стране обеспечить производство большинства критически значимых для системы здравоохранения препаратов. При этом будет исключена зависимость от импортных поставок.

В Минпромторге также убеждены в необходимости создания возможностей для дальнейшего развития локального фармпроизводства полного цикла.

Однако некоторые эксперты уверены, что ситуация больно ударит в первую очередь по пациентам и отнимет у них право выбора.

Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать своё право на другой. В его закупке часто отказывают, — рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.