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Курс доллара: доллар обвалится до  70 рублей

Елена Прошина
16 минут назад
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что курс доллара упадет до 70 рублей не раньше осени 2021 года. Об этом пишет «Российская газета».
Доллар обвалится до 70 рублей
Фото: ТАССТАСС
Эксперт отметил, что к середине апреля в геополитике наступила «полная неопределенность». Риски введения санкций американцами он назвал повышенными.
По расчетам Зельцера, премии инвесторов за риск в сделках с рублем достигнут двухзначных процентов и российская валюта временно может ослабнуть до 79,5 рубля за доллар.
Укрепиться рубля сможет только после того, как ситуация в мировой политике разрядится.
Аналитик подчеркнул, что падение на восемь процентов - один из худших результатов среди мировых валют. По его словам, даже нефть не способна поддержать рубль на фоне угрозы нового конфликта на Украине.
Он отметил, что нефть Brent сейчас стоит дороже 60 долларов за бочку, это хорошо как для российского бюджета, так и для рубля. Курс российской валюты по отношению к таким нефтяным ценам серьезно занижен.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 13 апреля курс доллара упал на 1,2 рубля, до 76,19 рубля. Евро потерял 1,25 рубля и стоил 90,92 рубля.
Российская валюта начала укрепляться после телефонного разговора президентов России и США, во время которого Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Московская биржа,"Российская газета",
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