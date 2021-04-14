Доллар обвалится до 70 рублей

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что курс доллара упадет до 70 рублей не раньше осени 2021 года. Об этом пишет «Российская газета».

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Эксперт отметил, что к середине апреля в геополитике наступила «полная неопределенность». Риски введения санкций американцами он назвал повышенными.

По расчетам Зельцера, премии инвесторов за риск в сделках с рублем достигнут двухзначных процентов и российская валюта временно может ослабнуть до 79,5 рубля за доллар.

Укрепиться рубля сможет только после того, как ситуация в мировой политике разрядится.

Аналитик подчеркнул, что падение на восемь процентов - один из худших результатов среди мировых валют. По его словам, даже нефть не способна поддержать рубль на фоне угрозы нового конфликта на Украине.

Он отметил, что нефть Brent сейчас стоит дороже 60 долларов за бочку, это хорошо как для российского бюджета, так и для рубля. Курс российской валюты по отношению к таким нефтяным ценам серьезно занижен.