Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают риска отключения страны от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к России со стороны ряда государств.

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"Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. < > Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", - заявила она.

При этом Скоробогатова подчеркнула, что регулятор намерен продолжить развитие национальных сервисов и систем.

Лучшим способом хеджирования санкционных рисков является создание финансовых систем, способных заменить зарубежные аналоги, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Лучший способ хеджирования всех рисков — это создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги, тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности и так далее и тому подобное. То есть систем по укреплению суверенитета в отраслях экономики, банковского дела и так далее", — сказал Песков.



"Этот процесс происходит. Вы знаете, что когда пошли сначала разговоры — Visa, Mastercard, то постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этот системой можно пользоваться. И сейчас уж ни у кого не вызывает сомнений, что эта система со временем получит распространение глобальное. И так же во всех других областях", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва «активно работает» в направлении отказа от западных платежных систем, а также «дедолларизации» экономики. Об этом 12 апреля сообщило агентство IRNA.

В качестве альтернативы российская сторона рассматривает национальные или другие валюты при проведении взаиморасчетов.

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«Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — отметил Лавров.

Дипломат акцентировал внимание на том, что Кремль выступает против любых ограничительных мер, которые, по его мнению, «бьют по наименее защищенным слоям населения». Он также считает, что эту российскую позицию разделяют в «мировом сообществе».

Отключение платежных систем Visa и MasterCard приведет не только к неудобству их пользователей, но и к дополнительным расходам бизнеса и населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко

Эксперт отметил, что о возможности отключения этих двух систем уже говорили в 2014—2015 года, после чего Россия поставила цель создать собственную платежную систему. В итоге была создана система Мир.

«Напомню, что карту Мир до сих пор не привязывается к некоторым бесконтактным платежам, таким как Apple Pay и Google pay. Появившаяся недавно новость, что в конце апреля будет возможно привязать карты Мир к некоторым из них в конце апреля этого года, пока в режиме ожидания и возможно приурочены к истории отключения Visa и MasterCard», — сказал собеседник ИА REGNUM.

В целом, история и попытки отключения этих платежных систем ни к чему хорошему для России не приведут, уверен эксперт. И это не только связано с удобством их использования и возможностями свободно перемещаться с деньгами за границей, но и быстротой самих транзакций и операций с картами, которые принадлежат бизнесу.

«Всё-таки охват у карты Мир по сравнению со многими другими платежными системами в разы меньше. Если произойдёт отключение Visa и MasterCard, то как бизнесу, так и частным лицам потребуется время на перевыпуск карт, а соответственно и последуют дополнительные затраты», — пояснил Ткаченко.

Отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard будет для страны болезненным, но РФ сможет адаптироваться к подобным санкциям на национальном уровне, перейдя полностью на национальную платежную систему "Мир". Однако использование "Мира" за границей может быть ограничено при санкционном режиме. Такую точку зрения выразил ТАСС председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов

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"Если нас отключают от Visa и MasterCard, то, грубо говоря, все платежи внутри России в этом сценарии идут на карту "Мир". Это довольно болезненный процесс, но внутри России можно будет приспособиться. Понятно, что с картой "Мир" мы не сможем ездить за границу, потому что там, скорее всего, ее не будут принимать при санкционном режиме", - сказал Достов.

Он отметил, что проблема локальных платежей будет решена, но международные платежи так или иначе в значительной мере ограничат.

Эксперт выделил несколько основных сегментов платежной индустрии, в которых активно используются международные платежные системы. Во-первых, это карточный сегмент - Visa, MasterCard и прочие иностранные платежные системы. Во-вторых, международные переводы, например, Western Union. И SWIFT - базовая инфраструктура международных межбанковских переводов.

"Отключение от любого из них несет в себе проблемы разной степени. Но, по моему мнению, эта история может произойти только в крайнем случае - "санкций судного дня". Перед тем, как это произойдет, будут какие-то другие цепочки санкций, потому что платежные санкции - это уже очень жесткие меры с точки зрения России и для мирового сообщества беспрецедентные", - добавил он.

Комментируя возможность отключения России от SWIFT, Достов отметил, что на региональном уровне ее можно будет заменить разработанной Банком России Системой передачи финансовых сообщений (СПФС).

"Если нам отключают SWIFT, то у нас становятся невозможными все переводы за границу или из-за границы. Это ничем не компенсировать, потому что это договоренность, в которой участвуют очень много сторон. Мы это может пытаться компенсировать договоренностью с отдельными странами. Например, в СНГ сейчас действует автономная система передачи финансовых сообщений, разработанная Банком России. В принципе, она регионально заменяет SWIFT", - считает эксперт.

Каких санкций стоит опасаться?

По мнению Достова, России стоит опасаться не технического отключения от SWIFT, а запрета на любые корреспондентские отношения иностранных банков с РФ. В этом случае, запрет на международные переводы не получится обойти при помощи национальной Системы передачи финансовых сообщений, отметил он.

"В санкционном вопросе все очень зациклились на техническом отключении от SWIFT. Все ждут этого отключения, и мы будет искать какие-то другие возможности, чтобы передавать эти финансовые сообщения. Но история может быть совсем другой. Скорее всего, может быть запрет для зарубежных банков на корреспондентские отношения с Россией, и сформулировано это будет так, что, если зарубежный банк поддерживает корреспондентские отношения с Россией, то его отключают от корреспондентских отношений с банками в США и в Европе", - полагает он.

При этом эксперт отметил, что в этом сценарии зарубежные банки будут заинтересованы в соблюдении санкционного режима, поскольку в противном случае им будут грозить крупные штрафы. В качестве примера он привел Deutsche Bank , который несколько лет назад выплатил штраф в размере $258 млн именно за проведение операций со странами, в отношении которые США ввели экономические санкции.