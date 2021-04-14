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ЦБ решил упростить процедуру возврата переводов

Мария Иванова
44 минуты назад
Центробанк планирует изменить и упростить схему возврата переводов, переведенных без согласия клиентов банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.
ЦБ решил упростить процедуру возврата переводов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, регулятор попытается на законодательном уровне создать новые условия для возврата денег.
Уваров подчеркнул, что это «непростая история с юридической точки зрения», говорить о конкретных решениях пока рано. Сейчас ЦБ консультируется с профессиональными сообществами, в том числе с юристами.
Заместитель Уварова Артем Сычев добавил, что сейчас мошенники активно пользуются лазейками в законодательстве. Сама процедура возврата средств, даже если операция остановлена банком получателя, занимает много времени и часто требует судебного решения.
Как писал «Рамблер», ранее Ассоциация банков «Россия» (АБР) предложила замораживать переводы, полученные предполагаемыми злоумышленниками, на 25 дней.
По задумке АБР, переводы будут блокировать, если клиент пожаловался на мошенничество не позднее следующего дня после того, как банк получателя зафиксировал транзакцию.
Сейчас оспаривать транзакцию можно только до зачисления средств на счет получателя. Максимальный срок блокировки составляет пять дней.
Экономика,Артем Сычев,Центральный банк России,
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