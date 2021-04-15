Названы регионы-лидеры по росту вкладов в рублях в пандемию

Меры ограничения социально-экономической жизни в связи с новым коронавирусом начали вводиться в РФ в марте прошлого года, поэтому данные за февраль дают динамику "коронавирусного" года в банковском секторе.
Так, по данным регулятора, за год вклады (депозиты) и другие привлеченные средства населения, размещенные в банках, в Чечне выросли на 27,1%. В Ингушетия рост составил 23,8%. Далее следуют Ямало-Ненецкий (+20,4%) и Ненецкий автономный округа (+20,2%). Замыкает пятерку лидеров Москва (+13,8%).
При этом два субъекта РФ показали нетто-отток средств населения из банков: Севастополь (-1,4%) и Кабардино-Балкария (-1,1%).