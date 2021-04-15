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Названы регионы-лидеры по росту вкладов в рублях в пандемию

Прайм
2 часа назад
Чечня и Ингушетия обогнали остальные субъекты РФ по годовому темпу роста средств населения в банках по итогам февраля, свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных статистики Банка России.
Названы регионы-лидеры по росту вкладов в рублях в пандемию
Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Меры ограничения социально-экономической жизни в связи с новым коронавирусом начали вводиться в РФ в марте прошлого года, поэтому данные за февраль дают динамику "коронавирусного" года в банковском секторе.
Так, по данным регулятора, за год вклады (депозиты) и другие привлеченные средства населения, размещенные в банках, в Чечне выросли на 27,1%. В Ингушетия рост составил 23,8%. Далее следуют Ямало-Ненецкий (+20,4%) и Ненецкий автономный округа (+20,2%). Замыкает пятерку лидеров Москва (+13,8%).
В целом по РФ рост за год составил 8,9%.
"Возможная причина лидерства Чечни и Ингушетии – антикризисные субсидии на детей, выплаченные в 2020 году", — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
При этом два субъекта РФ показали нетто-отток средств населения из банков: Севастополь (-1,4%) и Кабардино-Балкария (-1,1%).
Экономика,Личный счет,Максим Осадчий,Банк Корпоративного Финансирования,Центральный банк России,РИА Новости,
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