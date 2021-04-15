Роспотребнадзор сообщил о масштабной проверке хлеба

Специалисты Роспотребнадзора в 2020 году исследовали более 70 тыс. проб хлебобулочных изделий по физико-химическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ходе результатам проверки установлено, что удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,03%, по микробиологическим показателям — 1,61%, по физико-химическим показателям — 2,04%.

Такие показатели в целом лучше, чем в 2019 году, пояснили в ведомстве.