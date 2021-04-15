Льготы из договора с Кипром могут включить в Налоговый кодекс

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил закрепить в Налоговом кодексе (НК) льготы на вывод капитала, прописанные в соглашении с Кипром об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с письмом союза. Таким образом, соглашение предложено сделать, фактически, универсальным.

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Как отмечается, это необходимо для смягчения последствий от разрыва налогового соглашения с Нидерландами для бизнеса с российскими корнями, который зарегистрирован в королевстве.

Российская сторона предложила Амстердаму пересмотр СИДН в августе 2020 года — на условиях, аналогичных уже заключенным соглашениям с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Согласно договорам, если иностранный резидент хотя бы один год владеет не менее 15% в российском предприятии и является публичной организацией, акции которой котируются на бирже, то оплата составляет 5%, а не 15%.

Также многие преференции предусмотрены для эмитентов облигаций, госструктур и банков. Речь, в частности, идет о полном освобождении от налога в стране источника доходов.

Закрепить ряд преференций из кипрского соглашения в НК имеет смысл, например, возможность применять льготу по еврооблигационным процентам, считает партнер EY Марина Белякова . Вместе с этим погружать индивидуальное соглашение фактически целиком в налоговый кодекс рано, полагает она.