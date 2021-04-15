Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Льготы из договора с Кипром могут включить в Налоговый кодекс

Лера Букина
1 час назад
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил закрепить в Налоговом кодексе (НК) льготы на вывод капитала, прописанные в соглашении с Кипром об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с письмом союза. Таким образом, соглашение предложено сделать, фактически, универсальным.
Льготы из договора с Кипром могут включить в Налоговый кодекс
Фото: ReutersReuters
Как отмечается, это необходимо для смягчения последствий от разрыва налогового соглашения с Нидерландами для бизнеса с российскими корнями, который зарегистрирован в королевстве.
Российская сторона предложила Амстердаму пересмотр СИДН в августе 2020 года — на условиях, аналогичных уже заключенным соглашениям с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Согласно договорам, если иностранный резидент хотя бы один год владеет не менее 15% в российском предприятии и является публичной организацией, акции которой котируются на бирже, то оплата составляет 5%, а не 15%.
Также многие преференции предусмотрены для эмитентов облигаций, госструктур и банков. Речь, в частности, идет о полном освобождении от налога в стране источника доходов.
Закрепить ряд преференций из кипрского соглашения в НК имеет смысл, например, возможность применять льготу по еврооблигационным процентам, считает партнер EY Марина Белякова. Вместе с этим погружать индивидуальное соглашение фактически целиком в налоговый кодекс рано, полагает она.
Нужно предоставить возможность применения льготной ставки налога при выплате дивидендов в адрес публичных компаний — резидентов Нидерландов, а также при перечислении процентов по кредитам банкам Нидерландов, считает партнер КПМГ в России и СНГ Евгения Вольфус.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минфин России исключает компромисс по налоговому соглашению с Нидерландами.
Экономика,Марина Белякова,Российский союз промышленников и предпринимателей,Минфин,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители