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Курс доллара: назван предел для рубля

Елена Прошина
1 час назад
Эксперт Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс доллара в ближайшее время не опустится ниже отметки в 73 рубля. Об этом пишет «Коммерсант».
Курс доллара: назван предел для рубля
Фото: ТАССТАСС
Васильев напомнил, что в начале апреля российская валюта начала слабеть на фоне обострения в Донбассе и угрозы введения новых санкций США.
После телефонного разговора президентов России и США, в ходе которого Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться, рубль немного укрепился.
Аналитик допустил дальнейшее укрепление российской валюты. Повлияют на рубль налоговый период, который начнется 15 апреля, и перспектива встречи президентов. Позитивный сценарий предусматривает доллар по 73-77 рублей, евро - 88-92 рубля.
По мнению Васильева, переговоры Байдена и Путина помогут избежать жестких ограничений на покупку российских облигаций федерального займа, санкций против российских банков или крупных компаний, отключения от системы платежей SWIFT и других жестких мер.
Эксперт добавил, что во втором квартале года рубль могут поддержать высокие нефтяные цены. Благодаря договоренностям ОПЕК+ цены в ближайшие месяцы останутся на уровне 60-70 долларов за бочку.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 14 апреля курс доллара упал на 34 копейки и составил 75,6 рубля. Евро достиг 90,52 рубля, потеряв 24 копейки.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Михаил Васильев,Джозеф Байден,Владимир Путин,Совкомбанк,Московская биржа,
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