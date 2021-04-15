Курс доллара: назван предел для рубля

Васильев напомнил, что в начале апреля российская валюта начала слабеть на фоне обострения в Донбассе и угрозы введения новых санкций США.
После телефонного разговора президентов России и США, в ходе которого Джо Байден
предложил Владимиру Путину
встретиться, рубль немного укрепился.
Аналитик допустил дальнейшее укрепление российской валюты. Повлияют на рубль налоговый период, который начнется 15 апреля, и перспектива встречи президентов. Позитивный сценарий предусматривает доллар по 73-77 рублей, евро - 88-92 рубля.
По мнению Васильева, переговоры Байдена и Путина помогут избежать жестких ограничений на покупку российских облигаций федерального займа, санкций против российских банков или крупных компаний, отключения от системы платежей SWIFT и других жестких мер.
Эксперт добавил, что во втором квартале года рубль могут поддержать высокие нефтяные цены. Благодаря договоренностям ОПЕК+ цены в ближайшие месяцы останутся на уровне 60-70 долларов за бочку.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи
вечером 14 апреля курс доллара упал на 34 копейки и составил 75,6 рубля. Евро достиг 90,52 рубля, потеряв 24 копейки.