Курс доллара: назван предел для рубля

Эксперт Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс доллара в ближайшее время не опустится ниже отметки в 73 рубля. Об этом пишет «Коммерсант».

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Васильев напомнил, что в начале апреля российская валюта начала слабеть на фоне обострения в Донбассе и угрозы введения новых санкций США.

Аналитик допустил дальнейшее укрепление российской валюты. Повлияют на рубль налоговый период, который начнется 15 апреля, и перспектива встречи президентов. Позитивный сценарий предусматривает доллар по 73-77 рублей, евро - 88-92 рубля.

По мнению Васильева, переговоры Байдена и Путина помогут избежать жестких ограничений на покупку российских облигаций федерального займа, санкций против российских банков или крупных компаний, отключения от системы платежей SWIFT и других жестких мер.

Эксперт добавил, что во втором квартале года рубль могут поддержать высокие нефтяные цены. Благодаря договоренностям ОПЕК+ цены в ближайшие месяцы останутся на уровне 60-70 долларов за бочку.