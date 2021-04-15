Больше на 50%: ПФР назвал способ увеличить пенсию

Россиянам можно получить пенсию на 50% выше, чем положено, если они согласятся получать выплаты позже положенного по закону срока, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Сейчас в стране такую возможность используют только три процента пенсионеров.

Как рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР) , если отложить получение пенсии на пять лет, то ежемесячные выплаты можно увеличить на 50%.

Если обратиться за пенсией через десять лет, то это повысит выплаты еще вполовину.

За прошлый 2020 год пенсии по такой схеме получали около 27 тысяч россиян.

Чаще всего жители России подают заявление на выплату пенсий в дистанционном режиме: за прошлый год из двух миллионов заявлений полтора — были поданы посредством "Госуслуг" или через личный кабинет на сайте ПФР.

Помимо этого, до 1 января 2022 года обратиться в ПФР за выплатами можно:

через телефон,

по электронной почте.

Эти правила были введены из-за угрозы распространения коронавируса.

Работать по новому регламенту будут территориальные органы ПФР.

"В этом году средний размер пенсии составляет 17,5 тысячи рублей. Планируется, что в 2022 году она вырастет на 5,9% и составит не менее 18,4 тысячи рублей", — отмечает издание.

Высшей школе экономики (ВШЭ) предупредили россиян о риске остаться без страховой пенсии по старости. К этому сценарию подталкивают рост нестандартной занятости и падение зарплат.

О росте количества граждан, которые не смогут претендовать на выплаты страховой пенсии, сообщили эксперты ВШЭ в докладе «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития». Авторы пришли к неутешительным выводам: изменения на рынке труда и рост неформальной занятости приводит к сужению охвата системой обязательного пенсионного страхования.

С учётом повышения требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента далеко не каждый (даже работающий) гражданин может ожидать большой пенсии по старости. Это, в свою очередь, угрожает национальной цели по снижению бедности и противоречит ожиданиям россиян от государства — по их мнению, оно должно создавать условия по предотвращению бедности стариков. В результате ситуация может усилить социальную напряжённость, указали эксперты.

Основным документом, регулирующим нюансы пенсионного вопроса, является Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы, утверждённая в 2012 году. Однако с тех пор реальные доходы населения существенно снизились, а у бюджета появились ограничения на софинансирование пенсий россиян. В итоге сейчас пенсия по старости не дотягивает и до двух прожиточных минимумов пенсионера (ПМП), хотя цель — не менее 2,5–3 ПМП. Также пока не удаётся обеспечить возмещение пенсией до 40% утраченного заработка. В 2015 году удалось довести долю до 37,7%, однако потом она начала падать, в 2019 году опустившись до 33,2%.

На размер будущей страховой пенсии влияют три ключевых фактора:

1. Важно работать официально и получать "белую" зарплату, с которой работодатели начисляют взносы на пенсию.

Александр Сафонов. 2. Чем дольше человек работает, тем выше у него будет пенсия. За каждый год трудового стажа (а стаж формируется только при официальном трудоустройстве) начисляется один коэффициент (балл). Чем больше стаж, тем больше коэффициентов, напоминает проректор Финансового университета при правительстве РФ

3. На количество коэффициентов влияет также размер заработка.

Например, при получении минимальной заработной платы за год будет начислено всего 1,048 коэффициента. А если вы получаете более 122 тыс. руб. в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным - 10.

В Пенсионном фонде России "РГ - Неделе" пояснили, что из общего тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идут на фиксированную выплату, то есть солидарную составляющую страховой пенсии, остальные 16% - это индивидуальная часть тарифа, она-то и зависит от взносов и стажа. Повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать.

Как проверить свой стаж

В выписке из лицевого счета, которую можно получить на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, отражена информация о поступивших взносах на пенсию и периодах стажа. Выписка наглядно демонстрирует размер сформированной пенсии. Важно время от времени проверять эту информацию. Если в выписке нет какой-то информации о периодах работы или есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он представил корректные данные в Пенсионный фонд и дополнил сведения.

Как рассчитать размер будущей пенсии

Рассчитывается страховая пенсия по старости по следующей формуле: сумма накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла в году назначения страховой пенсии (в текущем году - 98,86 рубля) и прибавляется сумма фиксированной выплаты (более 6 тыс. руб. в 2021 году). Самый простой способ произвести примерный подсчет - зайти на сайт ПФР в раздел "Пенсионный калькулятор" (pfr.gov.ru/info/calc) и указать зарплату, стаж, сроки военной службы по призыву, ухода за ребенком или инвалидом.

Россияне в среднем получали в четвёртом квартале прошлого года пенсию в размере 16 790 рублей.

Пенсии по старости выросли на 5,74% — с 15 878 рублей в четвёртом квартале 2019 года до 16 790 рублей в месяц в четвёртом квартале 2020 года, — сообщил Росстат

По данным ведомства, размер среднедушевых доходов населения вырос до 42 543 рублей, пишет URA.RU.

Увеличилась по итогам прошлого года и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: на 8,44%, или 4360 рублей (до 56 044 рублей). В четвёртом квартале 2019 года этот показатель был равен 51 684 рублям в месяц.

Размер реальной пенсии россиян начал снижаться в годовом выражении. Это произошло впервые с конца 2018 года.

В феврале 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 762 рубля. По сравнению с февралём 2020 года показатель вырос на 5,6% в годовом выражении, показали данные Росстата.

При этом в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, размер пенсии сократился на 0,1% по сравнению с февралём 2020 года. Такого не было уже больше двух лет. Последний раз реальные пенсии снижались в годовом выражении в декабре 2018 года, когда показатель уменьшился на 0,7%.

В месячном выражении реальные пенсии в феврале тоже снизились — на 0,7%. При этом в январе — феврале они увеличились на 0,2%.

В России существует пенсия за выслугу лет. Это государственная ежемесячная выплата гражданам, кто имеет определенный трудовой стаж в конкретных сферах деятельности, пишет РИА Новости.

Агентство уточняет, что право на ее получение имеют некоторые категории россиян.

Пенсия за выслугу лет — регулярная денежная выплата от государства. Она назначается пожизненно при наличии у лица длительного рабочего стажа (выслуги лет) в конкретной профессии.

Такая пенсия присваивается не по факту достижения определенного возраста: учитывается только длительность трудового стажа.

Итак, как следует из закона 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", право на получение пенсии за выслугу лет в России имеют отдельные категории граждан:

федеральные государственные гражданские служащие;

военнослужащие;

космонавты;

работники летно-испытательного состава.

Поясняется, что на такие выплаты могут также претендовать определенные категории медицинских работников, педагоги, пожарные и лица, занимающиеся творческой деятельностью либо трудившиеся на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах.

"Для выхода на пенсию по выслуге лет сотрудник обязан отработать конкретный промежуток времени, определенный для каждой профессии", — цитирует агентство юриста Ольгу Скобцеву.

Госслужащие

Если говорить о гражданских служащих, то среди них могут уйти на пенсию по выслуге лет, если имеют стаж работы в государственных органах:

в 2021 году — 17,5 лет;

в 2022 году — 18 лет;

в 2023 году — 18,5 лет;

в 2024 году — 19 лет;

в 2025 году — 19,5 лет;