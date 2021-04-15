Visa и Mastercard оценили вероятность ухода из России

Visa
и Mastercard продолжают работать в России в обычном режиме и сотрудничают с НСПК
(Национальная система платежных карт). Об этом сообщает
РБК со ссылкой на представителей компаний.
Как писал «Рамблер», ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что Россия работает над отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
допустил, что Visa и MasterCard могут уйти из России из-за санкций.
По его словам, «исключать нельзя ничего, учитывая недружественные, а порой даже враждебные формы поведения» по отношению к России. Он добавил, что российская платежная система «Мир» «окрепла» и в дальнейшем будет «использоваться глобально».
Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что компания работает в стране уже 20 лет, она выпустила для россиян более ста миллионов карт.
«Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», - подчеркнул он.
В Visa отметили, что компания ведет свой бизнес в России более 30 лет, «вносит свой вклад в цифровизацию российской экономики и привносит на российский рынок современные платежные технологии и решения».