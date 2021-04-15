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Исключать нельзя ничего: Visa и Mastercard оценили вероятность ухода из России

Мария Иванова
2 часа назад
Visa и Mastercard продолжают работать в России в обычном режиме и сотрудничают с НСПК (Национальная система платежных карт). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
Visa и Mastercard оценили вероятность ухода из России
Фото: ТАССТАСС
Как писал «Рамблер», ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия работает над отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Visa и MasterCard могут уйти из России из-за санкций.
По его словам, «исключать нельзя ничего, учитывая недружественные, а порой даже враждебные формы поведения» по отношению к России. Он добавил, что российская платежная система «Мир» «окрепла» и в дальнейшем будет «использоваться глобально».
Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что компания работает в стране уже 20 лет, она выпустила для россиян более ста миллионов карт.
«Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», - подчеркнул он.
В Visa отметили, что компания ведет свой бизнес в России более 30 лет, «вносит свой вклад в цифровизацию российской экономики и привносит на российский рынок современные платежные технологии и решения».
Экономика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Visa,НСПК,МИД,
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