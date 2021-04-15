Visa и Mastercard оценили вероятность ухода из России

Visa и Mastercard продолжают работать в России в обычном режиме и сотрудничают с НСПК (Национальная система платежных карт). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.

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Как писал «Рамблер», ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия работает над отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Visa и MasterCard могут уйти из России из-за санкций.

По его словам, «исключать нельзя ничего, учитывая недружественные, а порой даже враждебные формы поведения» по отношению к России. Он добавил, что российская платежная система «Мир» «окрепла» и в дальнейшем будет «использоваться глобально».

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что компания работает в стране уже 20 лет, она выпустила для россиян более ста миллионов карт.

«Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», - подчеркнул он.