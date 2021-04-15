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Ценам на нефть пророчат падение до 10 долларов

Праймиещё 3
2 часа назад
Мировые цены на нефть могут рухнуть до отметки в $10 за баррель. Однако, пишет CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie (специализируется на исследованиях и прогнозах в энергетике), этого можно ждать только к 2050 году.
10 долларов за баррель: ценам на нефть предрекли падение
Фото: ТАССТАСС
Такие низкие цены будут возможны, если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на "зеленые" энергоносители.
По мнению аналитиков, к середине 21 века спрос на нефть может упасть на 70% по отношению к тому спросу, который наблюдается сейчас.
Падать спрос, считают они, начнет уже в 2023 году. После этого тенденция резко ускорится.
К 2030 году цена сорта Brent опустится до $37-42 за баррель. К 2050 году — вовсе сползет к $10 за баррель "черного золота".
Что касается России, то Минэнерго в апреле прогнозировало пик мирового спроса на нефть, правда, его ждут не раньше 2030-2035 годов.
Экономика,Минэнерго,
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