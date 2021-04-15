МИД России усомнился в целесообразности доллара

"Естественно, все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежности подконтрольных Западу платежных механизмов. Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции", — добавила она.