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Найдена замена нефти

Вероника Полынина
1 час назад
Медь – это новая нефть, считают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. Об этом сообщает CNBC.
В Goldman Sachs нашли замену нефти
Фото: ReutersReuters
Аналитики ожидают, что цены на медь вырастут по мере ускорения перехода к зеленой энергии и сокращения поставок металла.
Основываясь на ожидаемом всплеске спроса в сочетании с и без того напряженным рынком после пандемии коронавируса, Goldman Sachs повысил свои прогнозы по стоимости меди.
По мнению банка, в течение ближайшего года средняя цена меди может вырасти до 11 тысяч долларов за тонну.
На торгах 15 апреля за тонну меди давали 8,9 тысячи долларов. За последний год медь уже подорожала минимум вдвое.
По подсчетам Citigroup, примерно пятая часть мирового потребления меди приходится на компоненты зеленой энергетики: электростанций, батарей, электромашин, зарядных станций и инфраструктуры.
Bloomberg ранее прогнозировал, что к 2050 году протяженность мировой сети электрических кабелей вырастет на 48 млн километров, а спрос на медь удвоится.
Экономика,Bloomberg,
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