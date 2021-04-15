В Goldman Sachs нашли замену нефти

Медь – это новая нефть, считают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. Об этом сообщает CNBC

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Аналитики ожидают, что цены на медь вырастут по мере ускорения перехода к зеленой энергии и сокращения поставок металла.

Основываясь на ожидаемом всплеске спроса в сочетании с и без того напряженным рынком после пандемии коронавируса, Goldman Sachs повысил свои прогнозы по стоимости меди.

По мнению банка, в течение ближайшего года средняя цена меди может вырасти до 11 тысяч долларов за тонну.

На торгах 15 апреля за тонну меди давали 8,9 тысячи долларов. За последний год медь уже подорожала минимум вдвое.

По подсчетам Citigroup, примерно пятая часть мирового потребления меди приходится на компоненты зеленой энергетики: электростанций, батарей, электромашин, зарядных станций и инфраструктуры.