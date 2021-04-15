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Санкции США против России ударят по зарплатам и пенсиям

Вероника Полынина
1 час назад
Запрет американцам покупать российские ОФЗ грозят россиянам обвалом рубля, ускорением инфляции, ростом потребительских цен и урезанием бюджетных расходов на социальную сферу. Об этом заявили опрошенные «Московским комсомольцем» экономисты.
Экономисты: Санкции США ударят по зарплатам и пенсиям
Фото: ReutersReuters
Как объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, нерезидентов на рынке ОФЗ могут заменить отечественные банки, но в этом случае общий инвестиционный фон резко ухудшится, и российская экономика будет испытывать нехватку средств.
У Минфина возникнут сложности с пополнением бюджета, что не может не сказаться на выполнении государством своих социальных обязательств.
«Среди нерезидентов на рынке ОФЗ преобладали американцы. Теперь государство недополучит от них финансовые ресурсы, которые пошли бы на выполнение социальных обязательств. А это – трансферы в Пенсионный фонд, зарплаты бюджетникам. Обещало государство проиндексировать пенсии темпами, значительно превышающими инфляцию, – теперь же это обязательство под вопросом», – говорит доктор экономических наук Игорь Николаев.
По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, для обычного человека последствиями санкций в первую очередь станет снижение курса рубля и падение реальных доходов, которое и так непрерывно происходит с 2015 года.
«Если нет притока денег в страну из-за рубежа, если нет инвестиций, рубль в лучшем случае стоит на месте, в худшем – безостановочно сдает свои позиции», - добавляет аналитик «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.
Ранее в четверг, как сообщал «Рамблер», власти США объявили о введении новых санкций против российских физических лиц и организаций и высылке дипломатов. Также американским компаниям отныне запрещено напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.
Экономика,Артем Деев,Сергей Дроздов,Наталья Мильчакова,Игорь Николаев,Центральный банк России,Минфин,Московский комсомолец,
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