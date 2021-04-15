Экономисты: Санкции США ударят по зарплатам и пенсиям

«Среди нерезидентов на рынке ОФЗ преобладали американцы. Теперь государство недополучит от них финансовые ресурсы, которые пошли бы на выполнение социальных обязательств. А это – трансферы в Пенсионный фонд, зарплаты бюджетникам. Обещало государство проиндексировать пенсии темпами, значительно превышающими инфляцию, – теперь же это обязательство под вопросом», – говорит доктор экономических наук Игорь Николаев.
«Если нет притока денег в страну из-за рубежа, если нет инвестиций, рубль в лучшем случае стоит на месте, в худшем – безостановочно сдает свои позиции», - добавляет аналитик «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.