Нефтяным компаниям выделят 60 млрд на сдерживание цен на бензин

Правительство России в рамках демпфера намерено увеличить с 40 млрд до 60 млрд рублей компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Коммерсант».

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Минэнерго и Минфин договорились о снижении индикативной цены на бензин с 1 мая в формуле демпфера не на 2,7 тыс. рублей, а на 4 тыс. рублей за тонну. Такое решение, по данным источников, было принято на фоне ослабления курса рубля.

Издание напомнило, что от уровня индикативных цен зависит размер выделяемой нефтеперерабатывающим заводам субсидии за поставки на внутренний рынок. Чем она ниже реальной экспортной цены, тем больше выплат получают нефтяники.

При этом половину расходов на изменения демпфера Минэнерго и Минфин намерены компенсировать за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Однако пока неизвестно, когда именно он будет повышен, а также, каким образом это произойдет, отмечает газета.

Как сообщал «Рамблер», в марте Независимый топливный союз попросил премьер-министра Михаила Мишустина отменить демпферный механизм и снизить акциз на топливо пятого экологического класса для стабилизации ситуации на топливном рынке. В ином случае союз прогнозирует, что при худшем сценарии до конца года розничные цены на бензин могут вырасти на 14%.