Курс доллара: новые санкции оказались позитивом для рубля

Эксперт TeleTrade по валютно-финансовым рынкам Марк Гойхман обратил внимание, что курс доллара неожиданно пошел вниз после введения новых санкций США. Об этом пишет «Российская газета».

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Вашингтон запретил приобретать российские облигации, выпущенные Центробанком , Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня.

Гойхман отметил, что у санкций есть «важная оговорка» - запрет действует только на вторичном рынке. Санкции не запрещают операции с облигациями, размещенными на аукционах, а также покупку у российских финансовых институтов.

После введения санкций доллар и евро отошли от максимумов в 78 и 93 рубля. Гойхман заявил, что меры оказались более мягкими, чем ожидалось, поэтому и стали неожиданным позитивом для российской валюты.

Аналитик добавил, что нефть Brent на этой неделе растет в цене до 66-67 долларов за бочку. Он назвал это комфортным для России уровнем и предположил, что он сохранится в ближайшее время.

По мнению Гойхмана, в начале следующей недели доллар будет стоить 75,5-77,5 рубля, евро - 90-92,5 рубля, если обойдется без геополитических потрясений.

Эксперт спрогнозировал доллар по 74-75 рублей и евро по 88-89 рублей уже в апреле при позитивном сценарии, но в случае ухудшения ситуации в Донбассе возможен доллар по 80-81 рублю и евро по 94-95 рублей.