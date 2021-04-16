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Курс доллара: новые санкции оказались позитивом для рубля

Елена Прошина
1 час назад
Эксперт TeleTrade по валютно-финансовым рынкам Марк Гойхман обратил внимание, что курс доллара неожиданно пошел вниз после введения новых санкций США. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: новые санкции оказались позитивом для рубля
Фото: ТАССТАСС
Вашингтон запретил приобретать российские облигации, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня.
Гойхман отметил, что у санкций есть «важная оговорка» - запрет действует только на вторичном рынке. Санкции не запрещают операции с облигациями, размещенными на аукционах, а также покупку у российских финансовых институтов.
После введения санкций доллар и евро отошли от максимумов в 78 и 93 рубля. Гойхман заявил, что меры оказались более мягкими, чем ожидалось, поэтому и стали неожиданным позитивом для российской валюты.
Аналитик добавил, что нефть Brent на этой неделе растет в цене до 66-67 долларов за бочку. Он назвал это комфортным для России уровнем и предположил, что он сохранится в ближайшее время.
По мнению Гойхмана, в начале следующей недели доллар будет стоить 75,5-77,5 рубля, евро - 90-92,5 рубля, если обойдется без геополитических потрясений.
Эксперт спрогнозировал доллар по 74-75 рублей и евро по 88-89 рублей уже в апреле при позитивном сценарии, но в случае ухудшения ситуации в Донбассе возможен доллар по 80-81 рублю и евро по 94-95 рублей.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 16 апреля курс доллара вырос до 76,22 рубля (на 35,25 копейки). Евро набрал 24,25 копейки и стоил 91,18 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Марк Гойхман,Московская биржа,Центральный банк России,Минфин,"Российская газета",
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