Решатся ли США отключить Россию от SWIFT

Политолог, глава фонда «Новая Евразия» Андрей Кортунов заявил, что США вряд ли решатся на отключение России от международной системы платежей SWIFT, но могут нанести удар по энергетическому сектору страны. Об этом сообщает телеканал «360».

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Как писал «Рамблер», 15 апреля США ввели санкции против России, обвинив страну во вмешательстве в выборы 2020 года, кибератаке на американские государственные сети и сговоре против американцев в Афганистане.

Санкции включат в себя ограничения на операции с российским госдолгом, меры против шести российских технологических компаний, 16 физических и 16 юридических лиц, а также высылку десятерых сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

«К сожалению, пределов санкционного давления почти нет, особенно если принимать во внимание не только прямые американские санкции, но и вторичные или экстратерриториальные - те санкции, которые предназначены для того, чтобы ограничить российское взаимодействие с американскими союзниками и партнерами», - так прокомментировал действия США Кортунов.

Он подчеркнул, что у США большой опыт использования жестких ограничений в энергетическом секторе. Эксперт отметил, что возможность отключить Россию от системы SWIFT у США есть, но это «ядерная бомба», которую задействуют только в крайнем случае.

По мнению Кортунова, санкции против российского госдолга вряд ли повлекут серьезные последствия, так как РФ к ним готова, а высылка дипломатов - «не очень хороший сигнал».