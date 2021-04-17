Россияне стали активнее пользоваться банкоматами

Исследователи выяснили, каковы отношения россиян с банкоматами. Обезличенные статистические данные за 2019-2020 годы изучил банк «Русский стандарт», передает РИА Новости.

Один из главных выводов: выросла доля граждан среднего и старшего возраста, обращающихся к АТМ. Вероятно, это связано с большей вовлеченностью молодежи в денежные операции с помощью банковских онлайн-кабинетов.

«В 2020 году медианный возраст пользователя АТМ вырос на два года и составил 47 лет. Иными словами – 50% от общего числа операций совершали клиенты до 47 лет, а 50% – старше 47 лет», - заявили аналитики.

По статистике, россияне чаще вносят наличные, чем снимают. Однако снимают они заметно более крупные суммы.

Снятие и внесение наличных – самая частая процедура в банкомате. В топ-5 операций также попали оплата различных услуг, переводы и оплата мобильной связи.

Подмечено, что с возрастом более востребована оплата жилищно-коммунальных услуг. Клиенты 21-30 лет редко пользуются данной операцией. Чем старше россиянин, тем чаще он платит за ЖКУ в банкомате.

Аналитики считают, что молодые граждане в массе не имеют собственного жилья или предпочитают оплачивать коммуналку с помощью смартфона.

Самые низкие средние чеки за ЖКУ в банкоматах – у клиентов старше 60 лет (2 473 рубля). Самые высокие – у россиян 31-40 лет (3 502 рубля). Такая разница вызвана льготами, которые имеют россияне-пенсионеры.