Топливный коллапс угрожает аборигенам ЯНАО

Топливный коллапс угрожает кочевникам Ямальского района (ЯНАО) — у них нет бензина для снегоходов, и потому они не успевают собрать оленей в тундре до потепления. Об этом URA.RU сообщил оленевод Савате Окотэтто.

Фото: URA.RU URA.RU

«Сейчас у нас дележка оленей, потом продукты за 300 км везти с Сеяхи. Бензин в кратчайшие сроки нам нужен», — рассказал агентству Савате Окотэтто.

Он отметил, что в марте многие семьи не получили бензин, которые власти ежемесячно выдают кочевникам для заправки снегоходов.

«Нам сказали, что топливо закончилось. За апрель вообще никто не получал, а в мае уже не будут выдавать», — добавил оленевод.

По словам Окотэтто, местные оленеводы объединились, чтобы распределить оставшееся топливо между собой и собрать оленей в тундре.

Оленеводы называют ситуацию критической из-за прихода ранней весны и просят помощи у главы Ямальского района в социальных сетях.

«Уважаемый Андрей Николаевич! Мы, жители Тамбейской тундры, обращаемся к вам с просьбой в связи с ЧП. У нас закончилось топливо (бензин АИ-92) для сбора оставшихся оленей. Если есть возможность предоставить бензин в кратчайшие сроки. Мы находимся в районе фактории „Яхады-Яха“», — говорится в обращении оленевода Тади Лаптандера, который опубликовал его во «ВКонтакте», в группе «Подслушано в Сеяхе».

В администрации Ямальского района URA.RU ответили, что проблем со снабжением семей кочевников топливом нет.

«Все семьи северной части районной фактории Тамбей „Яхады-Яха“ с января получают по 200 литров топлива. После 30 апреля стартует третий этап оказания помощи в виде выдачи бензина», — прокомментировали ситуацию в мэрии.