Рублю пообещали возвращение 2014 года

Преподаватель Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук считает, что курс доллара достигнет 79,6 рубля, а евро - ста рублей (уровень 2014 года), если ситуация в Донбассе усугубится.

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Корнейчук отметил, что санкции США оказались не такими страшными, как ожидали игроки, российская валюта от них не пострадала.

Если против России не введут новых мер и геополитическая ситуация не станет хуже, доллар будет стоить 73-76 к началу лету, считает эксперт. Затем возможным станет падение американской валюты до 73,6-74 рублей.

Евро, по мнению Корнейчука, в ближайшее время будет стоить 93,2 рубля, а если геополитическая напряженность снизится - 90,5 рубля.

Эксперт добавил, что нефть Brent сейчас продается по 66,98 доллара за бочку. Цены могут достигнуть и 68 долларов из-за сокращения запасов в американских нефтехранилищах. Это еще один позитивный фактор для российской валюты.