125 рублей за доллар: аналитик предупредил об обвале

Финансовый аналитик Степан Демура заявил, что действия американских властей способны обвалить российскую валюту до отметки в 125 рублей за доллар. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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Демура подчеркнул, что санкции, которые вводят США, «имеют достаточно опосредованное отношение к динамике рубля, но подтверждают давно намеченные Вашингтоном цели».

«Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше», - заявил он.

Аналитик не назвал сроки обвала рубля, но предупредил о риске «очень быстрой инфляции».

Как писал «Рамблер», ранее Демура заявил в интервью «Фонтанке», что в будущем курс доллара может достичь 250 рублей.

Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура предсказал рост американской валюты в два раза и оказался прав. Аналитик уверен, что доллар продолжит расти.