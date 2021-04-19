125 рублей за доллар: аналитик предупредил об обвале

Финансовый аналитик Степан Демура
заявил, что действия американских властей способны обвалить российскую валюту до отметки в 125 рублей за доллар. Об этом пишет
«Вечерняя Москва».
Демура подчеркнул, что санкции, которые вводят США, «имеют достаточно опосредованное отношение к динамике рубля, но подтверждают давно намеченные Вашингтоном цели».
«Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше», - заявил он.
Аналитик не назвал сроки обвала рубля, но предупредил о риске «очень быстрой инфляции».
Как писал «Рамблер», ранее Демура заявил
в интервью «Фонтанке», что в будущем курс доллара может достичь 250 рублей.
Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура предсказал рост американской валюты в два раза и оказался прав. Аналитик уверен, что доллар продолжит расти.
«Первая [цель - прим.ред.] - 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос - когда», - сказал аналитик.