Путин призвал эффективно использовать каждый рубль

По его словам, необходимо добиться, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека.

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля. Предыдущее обращение состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России. В ноябре прошлого года Кремль объявил о переносе послания на 2021-й, отметив, что нет юридической обязанности оглашать послание до конца календарного года.