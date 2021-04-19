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Путин призвал эффективно использовать каждый рубль

Lenta.ru
26 минут назад
Президент России Владимир Путин призвал достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль. Об этом он заявил в ходе совещания по подготовке послания Федеральному Собранию, пишет РИА Новости.
Путин призвал эффективно использовать каждый рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства», — сказал российский лидер.
По его словам, необходимо добиться, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время послания Путина Федеральному собранию будут присутствовать главы регионов, а также члены обеих палат парламента — Госдумы и Совфеда. Песков уточнил, что 19 и 20 апреля глава государства будет готовится к посланию. В частности, у президента запланировано совещание со своей администрацией и правительством, а также не исключены международные телефонные переговоры.
Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля. Предыдущее обращение состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России. В ноябре прошлого года Кремль объявил о переносе послания на 2021-й, отметив, что нет юридической обязанности оглашать послание до конца календарного года.
Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
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