Курс доллара: назван худший расклад для рубля

Эксперт по валютному рынку TeleTrade Петр Пушкарев предупредил, что курс доллара вырастет до 80 рублей, если американцы ужесточат санкции против России.
По словам Пушкарева, пока игроки валютного рынка сконцентрированы на конфликтах России и США, поэтому рубль не укрепляется, несмотря на нефть по 65-67 долларов за бочку.
Аналитик отметил, что ранее курсы сдержанно отреагировали на санкции США против российских компаний и госдолга страны, так как меры оказались мягкими. Доллар на время подскочил до 77,5 рубля, но затем вернулся к отметке 75,5 рубля.
По мнению эксперта, если в апреле-мае новых санкций не будет, российская валюта сможет укрепиться до 74 рублей за доллар.
При этом, если Минфин
откажется от проведения ближайших аукционов по госдолгу (из-за нежелания размещать его под слишком высокий процент), к маю доллар может добраться до отметки в 78 рублей и даже выше.
Пушкарев добавил, что курс в 80 рублей за доллар станет возможен, если США всерьез заговорят об отключении России от системы платежей SWIFT.
Евро, по его мнению, до лета останется в коридоре 90 - 95 рублей, так как европейская валюта начала укрепляться к доллару и другим валютам.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи
вечером 19 апреля курс доллара рос на 46,25 копейки, до 76,28 рубля. Евро подорожал на 89,25 копейки, до 91,74 рубля.