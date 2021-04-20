Курс доллара: назван худший расклад для рубля

Эксперт по валютному рынку TeleTrade Петр Пушкарев предупредил, что курс доллара вырастет до 80 рублей, если американцы ужесточат санкции против России.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Пушкарева, пока игроки валютного рынка сконцентрированы на конфликтах России и США, поэтому рубль не укрепляется, несмотря на нефть по 65-67 долларов за бочку.

Аналитик отметил, что ранее курсы сдержанно отреагировали на санкции США против российских компаний и госдолга страны, так как меры оказались мягкими. Доллар на время подскочил до 77,5 рубля, но затем вернулся к отметке 75,5 рубля.

По мнению эксперта, если в апреле-мае новых санкций не будет, российская валюта сможет укрепиться до 74 рублей за доллар.

При этом, если Минфин откажется от проведения ближайших аукционов по госдолгу (из-за нежелания размещать его под слишком высокий процент), к маю доллар может добраться до отметки в 78 рублей и даже выше.

Пушкарев добавил, что курс в 80 рублей за доллар станет возможен, если США всерьез заговорят об отключении России от системы платежей SWIFT.

Евро, по его мнению, до лета останется в коридоре 90 - 95 рублей, так как европейская валюта начала укрепляться к доллару и другим валютам.