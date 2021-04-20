Берлин будет и впредь придерживаться позиции о необходимости для Европы газопровода «Северный поток — 2», несмотря на критику в адрес России со стороны Запада, заявила канцлер Ангела Меркель на пленарной сессии ПАСЕ. Она также назвала происходящее вокруг СП-2 «политической борьбой».

Канцлер Германии Ангела Меркель на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 20 апреля, поддержала продолжающееся сотрудничество Берлина с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2" на фоне растущей критики Запада в адрес Москвы.

Выступая по видеоконференцсвязи перед СЕ, Меркель отметила, что строительство газопровода СП-2 еще не завершено, но российский газ свободно поступает в Европу по другим маршрутам, включая существующий трубопровод "Северный поток-1" по дну Балтийского моря в Германию, пишет The Washington Post.

"Я знаю, что [в Европе] есть разногласия по поводу "Северного потока - 2", и мне известно мнение многих стран-членов [Евросоюза]. Но я хотела бы отметить, что газ из "Северного потока - 2", который еще не идет, будет не хуже, чем газ из "Северного потока - 1", который проходит через Украину и Турцию из России", - сказала немецкий политик.

Канцлер ФРГ пояснила, что Германия, как и другие страны Запада, "серьезно обеспокоена" ситуацией с Алексеем Навальным и поддерживает санкции Европейского союза в отношении России.

Но идея прекращения проекта "Северный поток - 2" - это куда более развернутая тема, сказала она.

"У меня сложилось впечатление, что с "Северным потоком - 2" мы, возможно, создаем гораздо более широкий конфликт, затрагивающий дискуссию о масштабах, в которых мы хотим вести отношения с Россией, особенно в энергетическом секторе", - указала Меркель.

Германия часто отмечала, что даже в разгар "холодной войны" Западная Европа полагалась на поставки энергоносителей из России, и Меркель пояснила, что для нее диалог остается лучшим средством разрешения разногласий.

"У нас много спорных моментов с Россией, которые, к сожалению, усложняют наши отношения. Но, несмотря на это, я всегда говорю, что мы должны разговаривать друг с другом", - подытожила политик.

Она также назвала все происходящее вокруг СП-2 "политической борьбой". Депутат Госдумы Артем Туров напомнил, что Германия всегда защищает СП-2, даже на фоне того, что некоторое время назад несколько военных судов НАТО проводили маневры недалеко от места прокладки трубопровода, передает "Дума ТВ".

"Это не новость, что Берлин поддерживает СП-2. Ряд стран НАТО уже и физически пытается остановить трубоукладочные работы. Слова Меркель обусловлены, в том числе, и теми экономическими обстоятельствами, в которых находится Германия в связи с будущем закрытием ТЭС и АЭС. Россия же на протяжении многих лет - начиная с СССР - показывала себя гарантированным поставщиком энергоресурсов", - напомнил парламентарий.

Стоит отметить, что в самой Германии также нет единомыслия относительно СП-2. Так, накануне один из лидеров набирающей вес партии "Союз 90 / Зеленые" Анналена Бербок заявила, что необходима "совместная сильная европейская позиция" в отношении России.

"С авторитарными силами у нас должна быть четко направленная на диалог, и в то же время жесткая внешняя политика", - приводит слова политика Associated Press. "Зеленые" в прошлом месяце представили программу по ускорению отказа Германии от угольной энергетики и значительному увеличению расходов на энергетическую инфраструктуру. Они настроены проевропейски и занимают жесткую позицию в отношении Москвы, призывая положить конец проекту "Северный поток - 2".

Между тем Россия может достроить СП-2 уже нынешним летом и пустить первые объемы в сторону Германии, заявил глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ в четверг, 15 апреля. Парламентарий также подчеркнул, что Россия видит провокацию, но не более того, в том, что военные корабли и самолеты собрались вокруг судна-трубоукладчика "Фортуна".