На восстановление водоснабжения в Крыму выделено 3,3 млрд, сообщили в Минэкономразвития. Эти средства пойдут на геологоразведку, бурение скважин, ремонт водоводов. Региональные власти также готовы потратиться на обеспечение водой жителей Крыма и приехавших на отдых россиян. Но к пляжному сезону крымские курорты, скорее всего, подойдут с нехваткой питьевой воды, поскольку новые проекты по ее добыче не могут быть реализованы за считанные недели.

В Симферополе изменят график подачи воды, сообщил во вторник 20 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов

"Начиная с 6 утра 24 апреля, крымская столица перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 - 00:00 ежесуточно, без горячей воды", - заявил Аксенов.

Он принес извинения за то, что 22 и 23 апреля возможна подача некачественной воды. "Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим, в котором мы сможем держаться без проблем как минимум до конца 2021 года", - подчеркнул Аксенов.

Сейчас многие жители Крыма и предприятия региона получают воду из артезианских скважин, из местных источников. Проблема водоснабжения решается частично за счет водохранилищ естественного наполнения. Но из-за прошлогодней засухи водохранилища обмелели, и теперь многие населенные пункты Крыма получают воду в ограниченном режиме. Графики почасовой подачи воды действуют в Симферополе, Ялте и Алуште.

Как сообщают местные СМИ, в Алуште в основном водохранилище накоплено всего 18% полезного объема воды. Там введен пятичасовой график водоснабжения населения, сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

"На территории Алушты сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением. График подачи воды с этой недели будет в пятичасовом режиме, но два раза в сутки, с 6 до 8 и с 19 до 22", - сказала Маслова.

Не полностью, а точечно

Правительство подготовило комплексный план по обеспечению водоснабжения полуострова. Но когда будет решена проблема водоснабжения, непонятно. В Минэкономразвития "Газете.Ru" пояснили, что на водоснабжение Крыма направлено 3,3 млрд рублей, включая Симферополь и Севастополь.

Эти средства выделят из Резервного фонда правительства в соответствии с комплексным планом, подготовленным по поручению президента Владимира Путина

По плану, Крым должен быть обеспечен дополнительной подачей воды в объеме не менее чем 310 тыс. кубометров в сутки. Эти средства выделены правительством РФ на условиях софинансирования - за счет субсидии из федерального бюджета в размере 95%. Оставшиеся 5% - региональные расходы. По поводу водоснабжения Севастополя в Минэкономразвития порекомендовали ориентироваться на расчеты губернатора региона Михаила Развожаева

Глава Севастополя сообщил СМИ во вторник, что в рамках исполнения комплексного плана на этот год выделена субсидия в размере 1,1 млрд рублей. За счет этих средств будет восстановлено 27 км труб водопровода, пробурено 17 новых скважин питьевой воды. Работы планируется закончить в конце декабря.

В Севастополе уже реализованы проекты по переброске воды из Кадыковского карьера, завершено строительство водозабора на реке Бельбек, заменено два магистральных трубопровода с целью минимизации технических потерь воды в сетях. Ранее заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров признавал, что для Республики Крым проблема поставок воды остается актуальной, поэтому применяется тактика "точечной поддержки" проблемных регионов. В регион направлена субсидия - на геологоразведку и ремонт трубопроводов. Планируется бурение 47 новых скважин питьевой воды, 17 в Севастополе и 30 в Крыму. В ходе работ по сокращению потерь в системах водоснабжения будет отремонтировано более 60 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

"Сейчас, после получения субсидии, основная задача руководства субъектов определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения", - пояснял замминистра экономического развития Назаров.

Власти Крыма ранее передали в Следственный комитет России материалы об ущербе от водной блокады полуострова, сообщало агентство ТАСС. Один из главных фигурантов дела — бывший президент Украины Петр Порошенко . Подсчитано, что сельскому хозяйству Крыма нанесен ущерб в 200 млрд рублей.

Куда средства утекли

Нехватка питьевой воды в Крыму наблюдалась еще при Советской власти. Тогда Крым был в составе украинской ССР. Обострилась проблема водоснабжения в 2014 году, после того как Крым стал российским по итогам референдума. Тогда власти Украины в одностороннем порядке перекрыли воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Как считается, этот канал обеспечивал 85-90% потребностей полуострова в воде. Хотя в Крыму и находится 1657 рек и временных водотоков, но 85% из них течет в горах и летом их большая часть пересыхают, оживая только весной, в паводки, уточняет доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев

"Почти каждый второй год в степях Крыма засуха до 96 дней без дождей. Всерьез водоснабжением Крыма пытались заняться еще в 30-х годах прошлого века, когда было построено первое на полуострове водохранилище для снабжения Симферополя. В 70-х годах построили Северо-Крымский канал (СКК), по которому на полуостров пустили днепровскую воду из Каховского водохранилища. Власти признают, что в настоящее время инфраструктура водоснабжения разрушается, вода становится все грязнее и нужны существенные инвестиции в модернизацию", - говорит Тимофеев.

В 2014 году инвестиции в водоснабжение Крыма оценивались в 65,7 млрд рублей, отмечает эксперт.

"Сейчас подсчеты указывают на еще большие необходимые затраты - в 87,5 млрд рублей с необходимостью модернизировать хотя бы 21 из запланированных ранее 69 объектов водоснабжения", - подчеркивает Тимофеев.