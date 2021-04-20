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В Индии за сутки выявили более 300 тысяч случаев COVID-19

Российская Газетаиещё 6
20 апреля 2021
В Индии за минувшие сутки выявили 314 835 случаев коронавируса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный минздрав, это максимум за все время пандемии.
Только в одном из штатов - Махараштра - было выявлено 67,4 тысячи случаев.
В настоящее время общее число выявленных случаев COVID-19 в Индии составляет около 16 миллионов. При этом рост заболеваемости в стране идет уже больше месяца.
Ранее "РГ" писала о том, что власти Нью-Дели ввели блокировку на неделю, чтобы предотвратить крах системы здравоохранения, доведенной до предела. Не работают магазины и фабрики, людям не разрешается покидать дома.
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