В Индии за сутки выявили более 300 тысяч случаев COVID-19

В Индии за минувшие сутки выявили 314 835 случаев коронавируса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный минздрав, это максимум за все время пандемии.
Только в одном из штатов - Махараштра - было выявлено 67,4 тысячи случаев.
В настоящее время общее число выявленных случаев COVID-19 в Индии составляет около 16 миллионов. При этом рост заболеваемости в стране идет уже больше месяца.
Ранее "РГ" писала о том, что власти Нью-Дели ввели блокировку на неделю, чтобы предотвратить крах системы здравоохранения, доведенной до предела. Не работают магазины и фабрики, людям не разрешается покидать дома.