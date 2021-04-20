Какие реальные экономические санкции могла бы ввести Россия против Европы и США? Варианты самых серьезных мер, которые мы могли применить против западных стран, а также мнение экспертов собрала в своем материале "Комсомольская правда"

Пять "нешуточных" санкций, которые могла бы ввести Россия против США и стран Европы:

1. ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ ПАЛЛАДИЯ

Это очень редкий металл, половина палладия попадает на мировой рынок из России. Из него делают детали для самолетов, автомобилей, мобильных телефонов, компьютеров. Перестанем продавать палладий на Запад — и электроника может подорожать, а некоторым мелким производителям грозит разорение.

2. ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ ТИТАНА

Незаменим в производстве двигателей и других комплектующих для авиации. 65% потребностей Airbus в титане обеспечивает Россия, для Boeing эта цифра составляет 35%. Если Россия перекроет поставки титана, выпуск и ремонт авиадвигателей сразу встанет и западные авиагиганты понесут убытки.

3. ЗАПРЕТИТЬ КРУПНЫМ ЗАПАДНЫМ КОМПАНИЯМ РАБОТАТЬ В РОССИИ

Депутаты Госдумы регулярно требуют выгнать из России американский бизнес. Чаще всего депутатские стрелы летят в сторону McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo. Дескать, зарабатывают у нас прибыль для своих заокеанских хозяев, российских конкурентов с рынка вытесняют, а наш народ от их продукции в талии расширяется.

4. ЗАКРЫТЬ РОССИЙСКОЕ НЕБО ДЛЯ ЗАПАДНЫХ АВИАКОМПАНИЙ

"Комсомольская правда" предложила читателям представить, что японская авиакомпания полетит из Токио в Амстердам над Россией, а голландский перевозчик отправится из Амстердама в Токио в обход нашей страны, намотав несколько лишних тысяч километров. У кого билеты будут дороже, от кого убегут клиенты?

5. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОДАЖИ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ США

За 20 лет Россия отправила в США больше ста ракетных двигателей для NASA . В нынешнем году американцы ждут от нас еще 10 двигателей. Они используются в ракетах Atlas и Antares, которые доставляют грузы на орбиту.

Существуют и другие российские товары, без которых Западу пришлось бы непросто. Это и тяжелые вертолеты, и ядерное топливо, и большие астрономические зеркала, и самые тяжелые в мире прессы. Прекратим их продавать и обслуживать — и не будет у них ни новых обсерваторий, ни дешевой атомной энергии. Но тогда и российская экономика понесет большие убытки.

Экономист Денис Ракша сказал, что, разумеется, теоретически мы, конечно, можем ввести экономические санкции. И некоторым западным компаниям или даже странам они действительно могут доставить проблемы. Однако если смотреть правде в глаза, то серьезно подорвать экономику Евросоюза и США наши санкции не смогут. К тому же за любые санкции, которые Россия может ввести против Запада, платить придется нам с вами, простым потребителям.

"Допустим, запретим мы компании McDonald's работать в России. Для них это станет проблемой, но не катастрофой. А наша страна при этом потеряет крупного налогоплательщика и работодателя: сотни людей останутся без работы, а зарплаты в филиалах западных компаний обычно выше, чем у российских конкурентов. Или перестанем мы поставлять на Запад титан для авиастроения. Это доставит проблемы производителям, но рано или поздно они найдут замену российскому титану. А "в отместку" западные страны откажутся продавать нам компоненты для строительства самолетов и нам придется остановить свою авиационную программу. Так что любые экономические санкции против Запада навредят нам сильнее, чем ЕС или Америке", — объяснил экономист.

Ракша считает, что отвечать на санкции против нас Россия будет, однако это, скорее всего, будут персональные санкции против отдельных иностранцев и другие подобные меры. Серьезных экономических ограничений ждать не стоит. "Наше правительство не станет лишать нашу экономику доходов от экспорта и выгонять из страны западных работодателей и налогоплательщиков. Это стало бы выстрелом себе в ногу," — уверен экономист.

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики , придерживается мнения, что России на сегодняшний день нужно думать не о том, как бы посильнее "ударить" Америку и Европу своими ответными ограничениями. "Действовать по принципу "пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла" экономически нецелесообразно. Для нас важнее другое — разработать стратегию, которая позволит от этих санкций меньше зависеть, не столько обходить их, сколько открыто участвовать в альтернативных системах. Это стало бы самым разумным ответом на санкции. Но справиться с этой задачей в одиночку практически невозможно, " — отметила она.

Лихачева напомнила, что в мире немало стран, которые сталкиваются с проблемами из-за санкционной политики США. Это и Китай, и его партнеры из Юго-Восточной Азии, и Ближний Восток, в перспективе — и Южная Америка, и многие страны Африки. Она считает, что России нужно объединяться с ними, развивать рынки сбыта, создавать альтернативные системы, которые позволят не только "устоять" при новых санкциях, а развиваться.