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Число безработных россиян в марте снизилось до 4,1 млн

Парламентская газета
2 часа назад
Количество безработных в России в марте 2021 года, по предварительным данным, составило около 4,057 млн человек — это на 4,41% меньше показателя за февраль. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
4,1 млн составило число безработных россиян в марте
Фото: АГН МОСКВА АГН МОСКВА
При этом, согласно материалами ведомства, по сравнению с мартом прошлого года безработица в России выросла на 16,4%.
Общая доля безработных среди граждан трудоспособного возраста в марте этого года составила 5,4%. По данным ведомства, 1,7 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 0,9 млн человек получали пособие по безработице.
Ранее Правительство утвердило правила предоставления господдержки для содействия занятости населения. Работодатель сможет получить субсидию при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Выплата будет равна трём минимальным размерам оплаты труда. А граждане — пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям.
В конце марта президент Владимир Путин задачу до конца текущего года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года.
Экономика,Владимир Путин,
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