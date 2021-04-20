4,1 млн составило число безработных россиян в марте

Количество безработных в России в марте 2021 года, по предварительным данным, составило около 4,057 млн человек — это на 4,41% меньше показателя за февраль. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

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При этом, согласно материалами ведомства, по сравнению с мартом прошлого года безработица в России выросла на 16,4%.

Общая доля безработных среди граждан трудоспособного возраста в марте этого года составила 5,4%. По данным ведомства, 1,7 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 0,9 млн человек получали пособие по безработице.

Ранее Правительство утвердило правила предоставления господдержки для содействия занятости населения. Работодатель сможет получить субсидию при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Выплата будет равна трём минимальным размерам оплаты труда. А граждане — пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям.