Запад заявил о мощном прорыве России в энергетике

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон заявила о большом прорыве России в энергетике в будущем. По её словам, страна будет играть важную роль в сфере энергетики.

Специалист отметила, что в России есть огромное количество умных людей и у страны есть потенциал. Поэтому мировое сообщество ждёт, что страна продемонстрирует всему миру эффективное взаимодействие с новыми технологиями по части диверсификации энергетики.

Россия первой запустила человека в космос, и я жду от неё большого прорыва к конгрессу в Санкт-Петербурге, — рассказала Уилкинсон в интервью газете «Известия», имея в виду 25-й Мировой энергетический конгресс, который состоится в 2022 году.

Эксперт особо подчеркнула, что нефть и газ всё же будут ещё играть важную роль и это продлится ещё ближайшие лет десять в мировой экономике. Но уже сейчас многие страны вкладываются в передовые технологии типа водородной энергетики.

Вопрос в том, кто предложит недорогие, низкоуглеродные, климатически нейтральные и доступные ресурсы для экспорта, — отметила глава совета, подразумевая, что именно Россия будет на всех передовых рубежах.