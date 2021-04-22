Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России

Он также отметил, что в министерстве ожидают роста ВВП России в 2022 году на уровне 3,2% вместо 3,4%. Прогноз на 2023 год сохранен – рост на 3%. Основной вклад в рост экономики в 2021 году должно внести восстановление потребления и инвестиций в основной капитал.