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Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России

Алиса Селезнёва
48 минут назад
Министерство экономического развития присмотрело прогноз роста ВВП России на 2021 год, понизив его с 3,3% до 2,9%. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Прайм».
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Прогноз ВВП на 2021 год подкорректировали до 2,9%, предыдущая цифра – 3,3%, с учетом более плавного выхода из сделки ОПЕК+», - пояснил источник.
Он также отметил, что в министерстве ожидают роста ВВП России в 2022 году на уровне 3,2% вместо 3,4%. Прогноз на 2023 год сохранен – рост на 3%. Основной вклад в рост экономики в 2021 году должно внести восстановление потребления и инвестиций в основной капитал.
«Рамблер» писал, что ранее Международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП России в 2021 и 2022 году на 3,8%. МВФ повысил прогноз для 2021 года на 0,8% и понизил на 0,1% для 2022 года по сравнению с прогнозом, выпущенным в январе текущего года.
При этом глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов уверен, что вернуться к допандемийному уровню роста России удастся только в конце года. При этом инфляция по итогам года окажется выше целевой.
Экономика,Кирилл Тремасов,Международный валютный фонд,Минэкономразвития,Центральный банк России,
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