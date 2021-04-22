Правительство одобрило «золотые визы» для зарубежных инвесторов

Правительство России одобрило законопроект о «золотых визах» для зарубежных инвесторов. Стоимость «входного билета» может составить 30 млн рублей вложений в создание компании или в недвижимость.

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Проект закона разработало Минэкономразвития (МЭР). Документ упрощает условия получения вида на жительство (ВНЖ) для инвесторов и их родственников, сообщил РБК. Под членами семьи такого иностранного инвестора будут подразумеваться:

супруг или супруга;

дети;

супруги детей;

супруги родителей;

дедушки и бабушки;

внуки.

Авторы законопроекта считают, что закрепление в России иностранных инвесторов на постоянной основе поддержит стабильный миграционный прирост населения с акцентом на «высококачественный человеческий капитал».

«На сегодняшний момент мы обсуждаем объём инвестиций 30 млн рублей. Эти 30 млн инвестор должен вложить двумя путями: либо он создаёт компанию, и нам здесь очень важно, чтобы эти 30 млн пошли в основные фонды, создали рабочие места, либо это долгосрочные вложения в российскую недвижимость», — заявил глава МЭР Максим Решетников журналистам.

Запустить механизм упрощённого ВНЖ для иностранных инвесторов хотят к лету 2022 года, добавил министр.

Сейчас в общем случае ВНЖ может получить иностранец, которые прожил в России не менее года — на основании разрешения на временное проживание. ВНЖ позволяет его обладателю свободно передвигаться по стране и выезжать из неё, а также возвращаться, пользоваться социальными услугами. Каждый год этот статус нужно подтверждать.

О предложении Минэкономразвития создать программу выдачи иностранцам ВНЖ в обмен на инвестицию в экономику стало известно ещё в ноябре 2020 года. Согласно тем предложениям министерства, чтобы иностранец смог «прописаться» в России в упрощённом порядке, ему необходимо будет помочь экономике страны одним из следующих способов:

открыть ИП, вложить в него 10 млн рублей и нанять десять россиян на работу;

вложить 15 млн рублей в российскую компанию, существующую не менее трёх лет, трудоустроившую не менее 25 человек и уплатившую от 6 млн рублей налогов;

стать владельцем российской компании возрастом не менее трёх лет и вложить в неё минимум 15 млн рублей;

инвестировать не менее 50 млн рублей в иностранную компанию, работающую в России не менее трёх лет, и стать её владельцем;

владеть недвижимостью или гособлигациями (ОФЗ) в России на 30 млн рублей в течение не менее трёх лет.

22 апреля 2021 года Решетников уточнил, что теперь инвестиции в ОФЗ из проекта исключили.