СМИ: мировую экономику ждет ужасное будущее

Около 200 стран в 2015 году подписали Парижское соглашение
по климату, чтобы бороться с глобальным потеплением. Россия ратифицировала документ в 2019-м. Конкретные цели и обязательства для каждой страны не прописаны. В частности, ЕС
намерен сделать собственную экономику углеродно нейтральной к 2050 году. Для этого импортеров из третьих стран, в которых отсутствует собственное регулирование на государственном уровне, обяжут выплачивать специальный налог, размер и структура которого пока не определены.