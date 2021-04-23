СМИ: мировую экономику ждет ужасное будущее

Агентство ссылается на отчет Swiss Re Institute. В нем говорится, что при худшем сценарии экономика Китая рискует потерять до 24 процентов к середине века, США — 10 процентов, а Европа — 11.

Эксперты напомнили, что глобальное потепление усугубляет последствия стихийных бедствий, связанных с погодой, оно может со временем привести к значительным потерям доходов и производительности. Сильнее других от роста температуры пострадают страны с развивающейся экономикой в экваториальных регионах.