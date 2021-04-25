В ФРГ призвали не связывать "СП-2" с делом Навального

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРВИ, признаки которой у него выявили во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у осужденного туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН
по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.