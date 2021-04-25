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Глава Минэкономики ФРГ призвал не увязывать "Северный поток - 2" и ситуацию с Навальным

ТАССиещё 4
3 часа назад
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает неправильным увязывать реализацию проекта "Северный поток - 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального и другими отдельными случаями. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе "Функе".
В ФРГ призвали не связывать "СП-2" с делом Навального
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нам не стоит увязывать доведение до конца "Северного потока - 2" с делом Навального. Мы должны оценивать и принимать решение по строительству и завершению газопровода независимо от отдельных дел", - сказал Альтмайер. "За 50 лет поставки газа еще никогда не были политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом. Это было на пользу безопасности нашего газоснабжения", - подчеркнул он. "Мы должны очень тщательно все взвесить, прежде чем отойти от этой линии", - считает министр.
Альтмайер напомнил, что решение о строительстве "Северного потока - 2" было принято давно.
"Проект был одобрен в соответствии с законодательными процедурами властями различных европейских стран", - добавил он.
Одновременно глава Минэкономики ФРГ призвал обеспечить соблюдение интересов Украины и после доведения до конца газопровода. По его словам, "транзит газа через Украину будет продолжаться и после завершения ["Северного потока - 2"]".
"К тому же благодаря строительству так называемых терминалов по приему сжиженного природного газа мы позаботимся о том, чтобы в любое время быть независимыми от поставок по трубе, если Россия попытается посредством газа оказать политическое давление", - утверждал Альтмайер.
Министр также высказался о ситуации с Навальным, призвав Россию "соблюдать международные стандарты в области прав человека".
"Самым лучшим было бы его немедленное освобождение", - утверждал Альтмайер.
Касаясь возможности введения новых ограничений против России из-за ситуации вокруг блогера, он отметил, что "решение по санкциям должно приниматься на уровне всего ЕС".
Ситуация с Навальным
Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области.
5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРВИ, признаки которой у него выявили во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у осужденного туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.
Строительство газопровода
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.
Nord Stream 2 AG сообщил, что готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%, осталось уложить около 121 км трубы.
Экономика,Ив Роше,Алексей Навальный,Аэропорт Шереметьево,ФСИН,Минэкономразвития,ЕС,
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