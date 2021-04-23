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Курс доллара: правительство ждет укрепления рубля

Елена Прошина
25 минут назад
Министерство экономического развития считает, что в 2021 году курс доллара упадет до 73,3 рубля (в среднесрочной перспективе). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на макропрогноз министерства.
Курс доллара: правительство ждет укрепления рубля
Фото: ТАССТАСС
В ведомстве ожидают, что в 2022 году доллар будет стоить 71,8 рубля, в 2023 году - 72,6 рубля, а в 2024-м - 73,6 рубля.
Собеседник ТАСС из Минэкономразвития подчеркнул, что в прогнозе не учтены геополитические риски и возможные санкции. Аналитики ориентировались на нефтяные цены.
Так, по их расчетам, нефть Urals в 2021-м будет стоить около 60,3 доллара за бочку. В 2022 году нефтяные цены составят 56,2 доллара за баррель, в 2023-м - 54,8 доллара, в 2024 году - 54,2 доллара за бочку.
Источник ТАСС добавил, что ослабление российской валюты, которое наблюдалось в 2021 году, эксперты связывают с «психологией».
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером в четверг, 22 апреля, курс доллара упал на 1,07 рубля, до 75,54 рубля. Евро подешевел на 1,45 рубля и стоил 90,74 рубля.
Аналитики объяснили укрепление рубля объявлением министра обороны Сергея Шойгу о завершении учений Южного и Западного военных округов.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Сергей Шойгу,Минэкономразвития,Московская биржа,ИТАР-ТАСС,
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