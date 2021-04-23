Нефть дорожает на усилении аппетита к риску

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером в пределах 1% на фоне обострения рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 20.02 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 65,72 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 61,73 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на статданные из США и Европы, которые превзошли прогнозы аналитиков. Продажи новостроек в США в марте подскочили на 20,7%, до 1,021 миллиона, а композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле неожиданно вырос до 53,7 пункта при прогнозе снижения до 52,8 пункта.

Сильные статданные поддержали рисковые настроения и оптимизм относительно спроса на нефть. При этом ситуация с коронавирусом в Японии и Индии, которые находятся в числе мировых лидеров по импорту нефти, и опасения новых ужесточений карантина отразились на ожиданиях снижения спроса на сырье.

"Рынок сталкивается с противоречивыми факторами", — полагает партнер Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff), слова которого приводит агентство Блумберг.

Аналитик отметил, что экономические данные из США и Европы были "потрясающими", но с другой стороны плохие новости по-прежнему поступают из Индии.

"Необузданная вспышка (коронавируса — ред.) в Индии вызывает опасения относительно замедления восстановления спроса на топливо. Но сильные рефляционные сигналы, более слабый доллар и мощное восстановление спроса в США придают поддержку", — сказал Килдафф.