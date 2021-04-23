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ЦБ повысил ключевую ставку

Артём Кульша
2 часа назад
Центральный банк России повысил ключевую ставку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Новость дополняется.
Экономика,Видео,Центральный банк России,
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