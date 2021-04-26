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Аналитики предрекли обвал нефти до $10 за баррель

Газета.Ruиещё 4
5 часов назад
Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют обвал нефти Brent до $10 за баррель после перехода к "зеленой энергетике", сообщает издание "Известия" со ссылкой на отчет специалистов.
10 долларов за баррель нефти спрогнозировали после перехода к "зеленой энергетике"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечают эксперты, если ведущие мировые экономики перейдут на "зеленые" энергоносители в стремлении достигнуть цели Парижского соглашения по климату, рынок нефти понесет значительные потери.
По мнению Wood Mackenzie, снижение спроса на нефть начнется с 2023 года, а к середине текущего века он упадет на 70%. Это приведет к снижению цены на нефть Brent до $37 – $42 за баррель к 2030 году, и до $10 за баррель – к 2050 году.
Особенную опасность представляет возможная электрификация транспорта и промышленности, способная вытеснить нефть из энергобаланса и практически уничтожить рынок, предупреждают аналитики.
При этом другие эксперты считают, что данный прогноз не учитывает множество факторов, и сомневаются в вероятности подобного развития событий.
По их мнению, рынок не позволит произойти такому резкому перекосу, при наличии возможности добывать нефть найдутся другие способы ее применения.
Ранее экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства выяснили, что избыток нефти в хранилищах, скопившийся в пандемию коронавируса, почти исчерпан.
Экономика,Международное энергетическое агентство,газета "Известия",
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