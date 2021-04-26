Курс доллара: сюрприз после майских праздников

Специалист по инвестициям Руслан Пичугин допустил, что курс доллара упадет до минимума 2021 года - 72,53 рубля - после майских праздников. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению Пичугина, укрепление рубля возможно, если доллар продолжит слабеть на глобальном рынке, нефть будет расти, а в международной политике не произойдет новых шоков. Евро в таком случае окажется у отметки в 86 рублей, считает эксперт.

Пичугин отметил, что после введения санкций США геополитические риски отошли на второй план. Нефтяные цены ближе к концу апреля начали подниматься выше 68 долларов за бочку.

Пичугин считает, что благодаря ограничениям нефтедобычи, введенным ОПЕК+, вакцинации и растущему благодаря ей спросу на нефть, Brent не будет дешевле 67 долларов за баррель.

Главным фактором укрепления рубля Пичугин назвал решения Центробанка . Он отметил, что после решения повысить ключевую ставку доллар упал с 75 до 74,65 рубля.

В планах ЦБ новые повышения ставки - вероятно, до шести процентов. Даже если минимум в 72,53 рубля не будет достигнут, действия ЦБ и нефть укрепят российскую валюту до отметок в 73,50-74,80 рубля за доллар и 87,5 - 88,9 за евро.