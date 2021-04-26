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Курс доллара: сюрприз после майских праздников

Елена Прошина
2 часа назад
Специалист по инвестициям Руслан Пичугин допустил, что курс доллара упадет до минимума 2021 года - 72,53 рубля - после майских праздников. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: сюрприз после майских праздников
Фото: ТАССТАСС
По мнению Пичугина, укрепление рубля возможно, если доллар продолжит слабеть на глобальном рынке, нефть будет расти, а в международной политике не произойдет новых шоков. Евро в таком случае окажется у отметки в 86 рублей, считает эксперт.
Пичугин отметил, что после введения санкций США геополитические риски отошли на второй план. Нефтяные цены ближе к концу апреля начали подниматься выше 68 долларов за бочку.
Пичугин считает, что благодаря ограничениям нефтедобычи, введенным ОПЕК+, вакцинации и растущему благодаря ей спросу на нефть, Brent не будет дешевле 67 долларов за баррель.
Главным фактором укрепления рубля Пичугин назвал решения Центробанка. Он отметил, что после решения повысить ключевую ставку доллар упал с 75 до 74,65 рубля.
В планах ЦБ новые повышения ставки - вероятно, до шести процентов. Даже если минимум в 72,53 рубля не будет достигнут, действия ЦБ и нефть укрепят российскую валюту до отметок в 73,50-74,80 рубля за доллар и 87,5 - 88,9 за евро.
Как писал «Рамблер», на торгах Мосбиржи в прошлую пятницу курс доллара упал на 42 копейки к закрытию предыдущих торгов, до 75 рублей.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах»
Экономика,Центральный банк России,"Российская газета",
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