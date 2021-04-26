В ЦБ предупредили о появлении поддельных монет

Начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества Банка России Татьяна Александрова заявила, что фальшивомонетчики неожиданно стали подделывать 10-рублевые монеты. Об этом сообщает РИА "Новости".

"И что стало неожиданным для нас в прошлом году, в значительном количестве выявлены подделки монеты номиналом 10 рублей", - сказала она на 12-м международном ПЛАС-форуме.

Первые подделки 10-рублевых монет были замечены в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в феврале прошлого года. Тогда были найдены 25 фальшивых монет.

К июлю 2020 года ЦБ было уже известно о 3 813 таких подделках. В октябре выявили 924 поддельные 10-рублевые монеты в упаковке подразделения кредитной организации при обработке дефектной монеты.