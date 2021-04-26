КНР усилит поддержку РФ на фоне введения новых антироссийских санкций странами Запада, заявил представитель китайского МИДа . Пекин осудил применение односторонних ограничений и выразил надежду на установление конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном. Ранее о совместной борьбе против санкций говорил глава МИД России Сергей Лавров

Власти Китая готовы еще больше поддерживать Российскую Федерацию на фоне ужесточения американских и европейских санкций против Москвы. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня сообщает РИА "Новости".

"Мы решительно против применения односторонних санкций. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", - сказал он.

По словам Вана, Китай и Россия поддерживают друг с другом партнерские отношения во всех сферах. Он также отметил, что Пекин надеется на установление конструктивного политического российско-американского диалога.

Разногласия между РФ и США должны быть устранены, а две державы должны относиться друг к другу с уважением и как равные, добавил китайский дипломат. Он также считает, что односторонние санкции со стороны Вашингтона вызывают протест "всеобщего характера" и являются ничем иным, как попытками США установить гегемонию. Пандемия COVID-19, по словам Вана, должна сплотить мировое сообщество, а не разобщить его. Поэтому как никогда важно поддерживать мир и безопасность в мире.

В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И заявил, что Россия и Китай будут вместе защищаться от западных санкций. Он отметил, что Москва и Пекин не намерены прибегать к "геополитическим играм", и осудил односторонние санкции США.

По словам Лаврова, китайско-российские отношения справятся с любыми вызовами на международной арене. Кроме того, добавил он, Москва и Пекин помнят о принципах "неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих государств", что должно послужить твердым фундаментом для мировой стабильности. Глава российского МИДа также подчеркнул, что Москва и Пекин должны защищать принципы международного права и Устава ООН , что игнорируется странами Запада. Неделю спустя верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Брюссель видит целью сближения РФ и КНР противодействие Западу.

"Было бы неправильно анализировать их взаимосвязь только с экономической точки зрения. Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают вмешательством в свои внутренние дела", - полагает глава европейской дипломатии.

Он также предположил, что многополярность мира позволит избежать новой "холодной войны" между Америкой и Китаем. Кроме того, он посчитал нужным провести тщательный анализ взаимодействия России и КНР, чтобы понять мотивы этих государств. В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и ряд других стран являются "военными угрозами" для западных стран. Наряду с РФ он также назвал Китай, Иран и Северную Корею. США ввели новые антироссийские санкции за якобы вмешательство в выборы президента и хакерскую атаку на американский госсектор в середине апреля. Ограничения коснулись российских чиновников и компаний, которые Вашингтон связывает с недружественными действиями. Президент США Джо Байден при этом заявил, что хочет стабильных отношений с Россией. Москва уже пообещала ответить зеркально на все последующие витки эскалации, отвергая при этом обвинения и, в свою очередь, обвинив США в агрессивном поведении. Партнерство РФ и КНР в последние годы развивается все активнее. Летом 2019 года после переговоров в Кремле президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли два совместных заявления. Первый документ подтверждает отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.