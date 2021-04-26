Он также предположил, что многополярность мира позволит избежать новой "холодной войны" между Америкой и Китаем. Кроме того, он посчитал нужным провести тщательный анализ взаимодействия России и КНР, чтобы понять мотивы этих государств. В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что Россия и ряд других стран являются "военными угрозами" для западных стран. Наряду с РФ он также назвал Китай, Иран и Северную Корею. США ввели новые антироссийские санкции за якобы вмешательство в выборы президента и хакерскую атаку на американский госсектор в середине апреля. Ограничения коснулись российских чиновников и компаний, которые Вашингтон связывает с недружественными действиями. Президент США Джо Байден
при этом заявил, что хочет стабильных отношений с Россией. Москва уже пообещала ответить зеркально на все последующие витки эскалации, отвергая при этом обвинения и, в свою очередь, обвинив США в агрессивном поведении. Партнерство РФ и КНР в последние годы развивается все активнее. Летом 2019 года после переговоров в Кремле президент РФ Владимир Путин
и председатель КНР Си Цзиньпин
приняли два совместных заявления. Первый документ подтверждает отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.