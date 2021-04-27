Санкции США против госдолга РФ оказались слабее ожидаемого

Показатели российского госдолга - одни из самых скромных по меркам развивающихся стран, считают в агентстве. До 2020 года соотношение долга к ВВП оценивалось в 13–14%, в 2020 году существенно увеличилось, однако так и не смогло достигнуть уровня в 20%. Для сравнения: в Индии этот показатель достиг 89%, в Мексике — 60%, в Бразилии — 99%. Что касается среднего показателя государственного долга среди развивающихся стран, то он достигает 54,7%.