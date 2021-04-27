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Санкции США против госдолга РФ оказались слабее ожидаемого

Лера Букина
1 час назад
Санкции, которые были введены администрацией США против российского госдолга, едва ли сильно отразятся на его привлекательности у инвесторов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов рейтингового агентства «Эксперт РА».
Санкции США против госдолга РФ оказались слабее ожидаемого
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Показатели российского госдолга - одни из самых скромных по меркам развивающихся стран, считают в агентстве. До 2020 года соотношение долга к ВВП оценивалось в 13–14%, в 2020 году существенно увеличилось, однако так и не смогло достигнуть уровня в 20%. Для сравнения: в Индии этот показатель достиг 89%, в Мексике — 60%, в Бразилии — 99%. Что касается среднего показателя государственного долга среди развивающихся стран, то он достигает 54,7%.
В 2020 году темпы роста долга в России были ниже, чем в сопоставимых странах. У РФ он увеличился на 5,5 процентного пункта, а у Индии — на 11%, у Мексики — 7%, а ЮАР — на 15%. Как отмечается, повышение произошло благодаря размещению Минфином ОФЗ.
Указывается, что реакции рынка на решение США ввести санкции включали в себя потенциальную возможность санкций в отношении суверенного долга РФ. Так, риск таких санкций закладывается в страховую премию. Из-за риска инвесторы начинают выводить капитал из российских ценных бумаг до объявления ограничений на приобретение или владение российским госдолгом.
Эксперты придерживаются мнения, что хорошие бухгалтерские показатели - не гарантия экономического роста, решения проблем безработицы или подъема инновационной экономики. Низкий долг и высокие резервы являются лишь инструментом, которым можно успешно пользоваться.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с введением новых санкций американским банкам будет запрещено покупать облигации госдолга напрямую у Центробанка и Минфина России.
Экономика,Администрация США,Центральный банк России,Минфин,газета "Известия",
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